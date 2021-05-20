«Ахмат» ведeт переговоры со «Спартаком» по Тимофееву и Мелкадзе

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев сообщил, что клуб работает над тем, чтобы форвард Георгий Мелкадзе и полузащитник Артем Тимофеев остались в Грозном.
«Клуб ведет переговоры со «Спартаком», мы прикладываем все усилия. Но туда сейчас приходит новый главный тренер, и ему потребуется время, чтобы определиться, насколько ему нужны эти футболисты.
Они у нас были в аренде, нужно услышать мнение нового тренера, чтобы понять, насколько они ему нужны. Тимофеев стал лидером, частичкой единой команды», – сказал Талалаев.
- 27-летний Тимофеев в текущем сезоне забил 3 мяча и сделал 5 ассистов в 30 играх.
- 24-летний Мелкадзе в нынешней кампании отличился 3 голами и 2 результативными передачами в 24 матчах.
Источник: «Матч ТВ»