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    «Ахмат» ведeт переговоры со «Спартаком» по Тимофееву и Мелкадзе

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев сообщил, что клуб работает над тем, чтобы форвард Георгий Мелкадзе и полузащитник Артем Тимофеев остались в Грозном.

    «Клуб ведет переговоры со «Спартаком», мы прикладываем все усилия. Но туда сейчас приходит новый главный тренер, и ему потребуется время, чтобы определиться, насколько ему нужны эти футболисты.

    Они у нас были в аренде, нужно услышать мнение нового тренера, чтобы понять, насколько они ему нужны. Тимофеев стал лидером, частичкой единой команды», – сказал Талалаев.

    • 27-летний Тимофеев в текущем сезоне забил 3 мяча и сделал 5 ассистов в 30 играх.
    • 24-летний Мелкадзе в нынешней кампании отличился 3 голами и 2 результативными передачами в 24 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      vyacheslavyuts 1 час назад

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      Рейтинг: +7975

      NewLife 2 часа назад

      Положите наше на место, а новый тренер сам проведет кастинг.

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