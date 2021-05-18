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  • «Ахмат»: «В Грозном за команду болеют изо всех сил. Если это угнетает Дзюбу – наши сочувствия»

«Ахмат»: «В Грозном за команду болеют изо всех сил. Если это угнетает Дзюбу – наши сочувствия»

18 мая 2021, 07:53
32

В «Ахмате» прокомментировали высказывание нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о гнетущей атмосфере на матчах в Грозном.

«Не видим в словах Дзюбы ничего иного, кроме как чего-то из личного. Ну, не может человек забить в Грозном. Вроде и голеадор, и персонаж известный, а в Грозном – ну никак.

Да, у нас уважают гостей, в том числе болельщиков приезжих команд, но за свою команду болеют изо всех сил. Если это угнетает форварда – наши сочувствия. Профессионалы, как правило, приветствуют и уважают болельщиков всех команд и городов», – заявили в «Ахмате».

  • «Зенит» не побеждает на выезде «Ахмат» с апреля 2015 года.
  • В сезоне-2020/21 команды сыграли в Грозном вничью со счетом 2:2.

Дзюба – о матчах с «Ахматом»: «В Грозном враждебно настроены. Там атмосфера угнетает»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит Дзюба Артем
Комментарии (32)
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AZ
1621315181
Это сообщение охмата выглядит даже угнетающим..
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neveldomha
1621315652
Правильно сказал Дзюба. Горцы тебе улыбаются, а в это время за рукоять кинжала держат. Черт их знает, то у них на уме.
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nik55
1621317650
деревянных не любят везде
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sochi-2013
1621324884
Красиво ответили!
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eur20
1621325053
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Spirit_78
1621326744
Московские команды дерут Ахмат и дома и в гостях, но только с Зенитом Ахмат упирается и ложится костьми, мне лично такая ситуация кажется странной.
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ААМ
1621347467
Плещет мутный вал; Злой чечен ползет на берег, Точит свой кинжал; М. Ю. Лермонтов Ни о каком другом народе поэт такого не писал. Почему так?
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