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    «Ахмат»: «В Грозном за команду болеют изо всех сил. Если это угнетает Дзюбу – наши сочувствия»

    В «Ахмате» прокомментировали высказывание нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о гнетущей атмосфере на матчах в Грозном.

    «Не видим в словах Дзюбы ничего иного, кроме как чего-то из личного. Ну, не может человек забить в Грозном. Вроде и голеадор, и персонаж известный, а в Грозном – ну никак.

    Да, у нас уважают гостей, в том числе болельщиков приезжих команд, но за свою команду болеют изо всех сил. Если это угнетает форварда – наши сочувствия. Профессионалы, как правило, приветствуют и уважают болельщиков всех команд и городов», – заявили в «Ахмате».

    • «Зенит» не побеждает на выезде «Ахмат» с апреля 2015 года.
    • В сезоне-2020/21 команды сыграли в Грозном вничью со счетом 2:2.

    Дзюба – о матчах с «Ахматом»: «В Грозном враждебно настроены. Там атмосфера угнетает»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5789

      nik55 53 минуты назад

      деревянных не любят везде

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      Рейтинг: +2809

      neveldomha 1 час назад

      Правильно сказал Дзюба. Горцы тебе улыбаются, а в это время за рукоять кинжала держат. Черт их знает, то у них на уме.

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      Рейтинг: +1906

      FRZZ > neveldomha 16 минут назад

      Ты же живой до сих пор, значит горцы ничего плохого не сделали тебе.
      Если не сделали, то откуда знаешь, что Горцы тебе улыбаются, а в это время за рукоять кинжала держат?

      0
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      Рейтинг: +2706

      AZ 1 час назад

      Это сообщение охмата выглядит даже угнетающим..

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      Рейтинг: +22483

      silver29 1 час назад

      Не, а потом этот недокапитан недофутболист после его речей будет трындеть что его освистывают в сборной, так язык у него поганенький и человечишко никчемный.

      5
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      Рейтинг: +122

      R_a_i_n > silver29 59 минут назад

      именно человечишко)))

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