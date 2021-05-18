«Ахмат»: «В Грозном за команду болеют изо всех сил. Если это угнетает Дзюбу – наши сочувствия»

В «Ахмате» прокомментировали высказывание нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о гнетущей атмосфере на матчах в Грозном.

«Не видим в словах Дзюбы ничего иного, кроме как чего-то из личного. Ну, не может человек забить в Грозном. Вроде и голеадор, и персонаж известный, а в Грозном – ну никак.

Да, у нас уважают гостей, в том числе болельщиков приезжих команд, но за свою команду болеют изо всех сил. Если это угнетает форварда – наши сочувствия. Профессионалы, как правило, приветствуют и уважают болельщиков всех команд и городов», – заявили в «Ахмате».

«Зенит» не побеждает на выезде «Ахмат» с апреля 2015 года.

В сезоне-2020/21 команды сыграли в Грозном вничью со счетом 2:2.

Дзюба – о матчах с «Ахматом»: «В Грозном враждебно настроены. Там атмосфера угнетает»