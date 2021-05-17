«Химки» объявили об уходе Конате. Он перейдет в «Ахмат»

Форвард Мохамед Конате официально покинул «Химки».
Подмосковный клуб подтвердил уход футболиста в связи с истечением срока контракта.
Ивуариец попрощался с болельщиками, сказав следующее: «Я здесь провел несколько хороших лет и очень благодарен вам за поддержку на каждом матче. Грустно уезжать! «Химки» стали для меня домом. Спасибо за все!».
- Конате выступал за «Химки» с сентября 2019 года.
- Он забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 40 матчах.
- Ранее агент нападающего Дмитрий Селюк анонсировал переход своего клиента в «Ахмат».
Источник: Официальный сайт «Химок»