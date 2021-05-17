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    «Химки» объявили об уходе Конате. Он перейдет в «Ахмат»

    Форвард Мохамед Конате официально покинул «Химки».

    Подмосковный клуб подтвердил уход футболиста в связи с истечением срока контракта.

    Ивуариец попрощался с болельщиками, сказав следующее: «Я здесь провел несколько хороших лет и очень благодарен вам за поддержку на каждом матче. Грустно уезжать! «Химки» стали для меня домом. Спасибо за все!».

    • Конате выступал за «Химки» с сентября 2019 года.
    • Он забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 40 матчах.
    • Ранее агент нападающего Дмитрий Селюк анонсировал переход своего клиента в «Ахмат».

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    Источник: Официальный сайт «Химок»

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    17.05.2021 23:55
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