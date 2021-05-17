«Химки» объявили об уходе Конате. Он перейдет в «Ахмат»

Форвард Мохамед Конате официально покинул «Химки».

Подмосковный клуб подтвердил уход футболиста в связи с истечением срока контракта.

Ивуариец попрощался с болельщиками, сказав следующее: «Я здесь провел несколько хороших лет и очень благодарен вам за поддержку на каждом матче. Грустно уезжать! «Химки» стали для меня домом. Спасибо за все!».