Гендиректор «Ахмата» – о словах Дзюбы про Грозный: «Может, город перепутал? Что его может угнетать? У нас гостеприимная республика»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на заявление нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о враждебной и угнетающей атмосфере в Грозном.

«Может, Дзюба город перепутал? Что его может угнетать? У нас гостеприимная республика. Разве он слышал какие-то оскорбления в свой адрес? Сложно комментировать, что у этого человека в голове, если он такое говорит.

В «Ахмате» было много иностранцев. Когда они уезжали, никто такой бред не произносил в адрес города и клуба. Что тут еще говорить? Пусть сам комментирует, что он имел в виду. Ему, наверное, только в Москве и Санкт-Петербурге нравится и больше нигде.

Причины неудач пусть ищет в себе. А грустить надо по другому поводу. Если у него какие-то проблемы, то пусть он их решает, не трогая клуб, город и болельщиков», – сказал Айдамиров.