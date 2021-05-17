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    Гендиректор «Ахмата» – о словах Дзюбы про Грозный: «Может, город перепутал? Что его может угнетать? У нас гостеприимная республика»

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на заявление нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о враждебной и угнетающей атмосфере в Грозном.

    «Может, Дзюба город перепутал? Что его может угнетать? У нас гостеприимная республика. Разве он слышал какие-то оскорбления в свой адрес? Сложно комментировать, что у этого человека в голове, если он такое говорит.

    В «Ахмате» было много иностранцев. Когда они уезжали, никто такой бред не произносил в адрес города и клуба. Что тут еще говорить? Пусть сам комментирует, что он имел в виду. Ему, наверное, только в Москве и Санкт-Петербурге нравится и больше нигде.

    Причины неудач пусть ищет в себе. А грустить надо по другому поводу. Если у него какие-то проблемы, то пусть он их решает, не трогая клуб, город и болельщиков», – сказал Айдамиров.

    • «Зенит» не побеждает на выезде «Ахмат» с апреля 2015 года.
    • В сезоне-2020/21 команды сыграли в Грозном вничью со счетом 2:2.

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    Источник: Sport24

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    17.05.2021 23:47
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