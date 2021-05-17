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  • Гендиректор «Ахмата» – о словах Дзюбы про Грозный: «Может, город перепутал? Что его может угнетать? У нас гостеприимная республика»

Гендиректор «Ахмата» – о словах Дзюбы про Грозный: «Может, город перепутал? Что его может угнетать? У нас гостеприимная республика»

17 мая 2021, 23:47
11

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на заявление нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о враждебной и угнетающей атмосфере в Грозном.

«Может, Дзюба город перепутал? Что его может угнетать? У нас гостеприимная республика. Разве он слышал какие-то оскорбления в свой адрес? Сложно комментировать, что у этого человека в голове, если он такое говорит.

В «Ахмате» было много иностранцев. Когда они уезжали, никто такой бред не произносил в адрес города и клуба. Что тут еще говорить? Пусть сам комментирует, что он имел в виду. Ему, наверное, только в Москве и Санкт-Петербурге нравится и больше нигде.

Причины неудач пусть ищет в себе. А грустить надо по другому поводу. Если у него какие-то проблемы, то пусть он их решает, не трогая клуб, город и болельщиков», – сказал Айдамиров.

  • «Зенит» не побеждает на выезде «Ахмат» с апреля 2015 года.
  • В сезоне-2020/21 команды сыграли в Грозном вничью со счетом 2:2.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Дзюба Артем
Комментарии (11)
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Боцман59rus
1621289673
Обращать внимание и реагировать на слова человека, с интеллектом куринного яйца, пустая трата времени
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ALEX ML
1621293270
Да. Трудно в такой атмосфере дрочить
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neveldomha
1621315790
Обидчивые горцы.
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somn
1621319773
Конечно гостеприимные, если глава республики в микрофон кричит "Судья козёл". Всем приятно и радостно!
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Давид59
1621320217
Вообще-то Дзюба совсем не об этом говорил. Кто сомневается в гостеприимности в Грозном? Если человек нигде, кроме как на этом стадионе не испытывает чувство угнетённости, то не правильно его призывать искать причины этого в себе.
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eur20
1621325085
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Spirit_78
1621326934
Вообще, вместо того, чтобы обижаться, могли бы воспринять это как комплимент. Если стадион морально давит на соперника - это заслуга болельщиков.
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Hektor 84
1621554280
Шлюба просто не ходи по Грозному в короткой юбке))))
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