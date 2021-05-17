Журналист Билефельд: Драгович отказал «Динамо»

Переход центрального защитника «Байера» Александара Драговича в московское «Динамо» не состоится.
По информации журналиста Макса Билефельда, 30-летний футболист отказал российскому клубу и собирается подписать контракт с «Црвеной Звездой».
У австрийца есть еще два варианта продолжения карьеры – стать игроком «Кельна» или продлить на год соглашение с «Байером».
- В текущем сезоне Драгович провел за «Байер» 28 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
- Его контракт с леверкузенским клубом истекает 30 июня.
- Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
Источник: Твиттер Макса Билефельда
Журналист Sky Sport News и Sky Sport Deutschland. Аудитория в твиттере - более 21 тысячи подписчиков.