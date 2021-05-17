Журналист Билефельд: Драгович отказал «Динамо»

Переход центрального защитника «Байера» Александара Драговича в московское «Динамо» не состоится.

По информации журналиста Макса Билефельда, 30-летний футболист отказал российскому клубу и собирается подписать контракт с «Црвеной Звездой».

У австрийца есть еще два варианта продолжения карьеры – стать игроком «Кельна» или продлить на год соглашение с «Байером».