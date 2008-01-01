Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»

    Журналист Билефельд: Драгович отказал «Динамо»

    Переход центрального защитника «Байера» Александара Драговича в московское «Динамо» не состоится.

    По информации журналиста Макса Билефельда, 30-летний футболист отказал российскому клубу и собирается подписать контракт с «Црвеной Звездой».

    У австрийца есть еще два варианта продолжения карьеры – стать игроком «Кельна» или продлить на год соглашение с «Байером».

    • В текущем сезоне Драгович провел за «Байер» 28 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
    • Его контракт с леверкузенским клубом истекает 30 июня.
    • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Макса Билефельда

    Журналист Sky Sport News и Sky Sport Deutschland. Аудитория в твиттере - более 21 тысячи подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85660
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru