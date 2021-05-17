Защитник «Уфы» Никитин: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Пускай теперь на «Матч ТВ» работает»

Защитник «Уфы» Алексей Никитин высказался о работе бывшего главного тренера команды Рашида Рахимова.

«Когда люди, которые с тобой работают, говорят, что верят в тебя и ты все можешь, то у тебя появляется уверенность. Господин Рахимов говорил всей команде, что мы не умеем играть, что мы команда другой лиги и никого из нас нельзя назвать футболистом.

В разговоре с агентами, людьми из мира футбола он говорил, что ему не дают игроков и с нами он вылетит. Пускай теперь работает на «Матч ТВ» экспертом. Надеюсь, он меня услышит и ответит. Вся команда впишется за мои слова.

В нашей раздевалке была ненависть к вам за то, как вы нас тренировали и за то, что не считали людьми», – сказал Никитин.

«Уфа» избежала вылета из РПЛ благодаря победе над тульским «Арсеналом» (2:1) в 30-м туре.

Рахимов был уволен 3 апреля, он руководил командой с октября 2020 года.

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