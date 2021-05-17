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  • Защитник «Уфы» Никитин: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Пускай теперь на «Матч ТВ» работает»

Защитник «Уфы» Никитин: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Пускай теперь на «Матч ТВ» работает»

17 мая 2021, 21:25
5

Защитник «Уфы» Алексей Никитин высказался о работе бывшего главного тренера команды Рашида Рахимова.

«Когда люди, которые с тобой работают, говорят, что верят в тебя и ты все можешь, то у тебя появляется уверенность. Господин Рахимов говорил всей команде, что мы не умеем играть, что мы команда другой лиги и никого из нас нельзя назвать футболистом.

В разговоре с агентами, людьми из мира футбола он говорил, что ему не дают игроков и с нами он вылетит. Пускай теперь работает на «Матч ТВ» экспертом. Надеюсь, он меня услышит и ответит. Вся команда впишется за мои слова.

В нашей раздевалке была ненависть к вам за то, как вы нас тренировали и за то, что не считали людьми», – сказал Никитин.

  • «Уфа» избежала вылета из РПЛ благодаря победе над тульским «Арсеналом» (2:1) в 30-м туре.
  • Рахимов был уволен 3 апреля, он руководил командой с октября 2020 года.

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Источник: «Горобзор»
Россия. Премьер-лига Уфа Никитин Алексей Рахимов Рашид
Комментарии (5)
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Hektor 84
1621276880
Так вы и не умеете! Рфс вас затянул в последнем туре.
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KalterJax
1621280866
А как ты хотел? команда болтается в зоне вылета, а вас футболистов за это по головке погладить надо?! Ну и Рахимов не прав! Бердыев к примеру не раз показывал, что и из слабых игроков можно сделать команду! а не ждать, когда ему готовых футболистов привозить будут!
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eur20
1621325118
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RJM555
1621338179
еще ты туниядец укажи Рахимову что делать случайно остались в ПЛ хотя еще не совсем понятно а уже расчирикались
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RJM555
1621338392
обиженный.....а что с ними делают?
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