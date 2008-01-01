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    Защитник «Уфы» Никитин: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Пускай теперь на «Матч ТВ» работает»

    Защитник «Уфы» Алексей Никитин высказался о работе бывшего главного тренера команды Рашида Рахимова.

    «Когда люди, которые с тобой работают, говорят, что верят в тебя и ты все можешь, то у тебя появляется уверенность. Господин Рахимов говорил всей команде, что мы не умеем играть, что мы команда другой лиги и никого из нас нельзя назвать футболистом.

    В разговоре с агентами, людьми из мира футбола он говорил, что ему не дают игроков и с нами он вылетит. Пускай теперь работает на «Матч ТВ» экспертом. Надеюсь, он меня услышит и ответит. Вся команда впишется за мои слова.

    В нашей раздевалке была ненависть к вам за то, как вы нас тренировали и за то, что не считали людьми», – сказал Никитин.

    • «Уфа» избежала вылета из РПЛ благодаря победе над тульским «Арсеналом» (2:1) в 30-м туре.
    • Рахимов был уволен 3 апреля, он руководил командой с октября 2020 года.

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    Источник: «Горобзор»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +5349

      Cleaner 8 минут назад

      Рахимов на Матч-ТВ и работает. А вы не умеете играть в футбол.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10208

      Hektor 84 38 минут назад

      Так вы и не умеете! Рфс вас затянул в последнем туре.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1660

      Semushkin Roman Valerievi 43 минуты назад

      Рахимов: 15 матчей, 8 очков
      Стукалов: 6 матчей, 11 очков
      Вопросы есть у кого-то ещё после моего комментария? Готов выслушать. Но по-моему всё коротко и ясно.

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