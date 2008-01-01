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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    В сборной России сообщили о травме Мухина. Он восстанавливается под контролем врачей

    Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин пропустил матч 30-го тура РПЛ против «Урала» (1:0) из-за травмы, сообщает пресс-служба сборной России.

    «Максим Мухин продолжает реабилитационное лечение под контролем врача сборной России Эдуарда Безуглова и реабилитолога Игоря Степанова.

    На прошлой неделе Максим испытывал дискомфорт. Во время финала Кубка России ситуация усугубилась. Сейчас на фоне стартовой терапии отмечается значительный положительный эффект», – говорится в сообщении.

    • По информации «Матч ТВ», «Локомотив» отстранил Мухина за контракт с ЦСКА.
    • Eurostavka сообщала, что Мухин согласовал пятилетний контракт с ЦСКА.
    • Хавбек только в ноябре 2020 года дебютировал за основную команду «Локомотива».
    • Сумма отступных в его контракте – 15 миллионов рублей.

    «РБ-Спорт»: ЦСКА увеличит зарплату Мухина в 30 раз

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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