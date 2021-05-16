Головин: «Был удивлен тем, на каких скоростях играют во Франции»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями от игры в чемпионате Франции.
– Стала ли тебе более понятна клубная игровая модель?
– Я думаю, что с тех пор, как перебрался в «Монако», мне удалось добиться прогресса, в том числе и с точки зрения игрового ритма. Я был удивлен тем, на каких скоростях играют во Франции. Мне пришлось к этому адаптироваться. Когда мы играем с менее именитыми соперниками, то не можем действовать на поле медленно. В этом аспекте мне удалось добиться прогресса.
– Готов ли ты поднять Кубок Франции над собой?
– Это настоящая мечта, надеюсь, что мы сможем претворить ее в жизнь, – сказал Головин.
- Финал Кубка Франции между «Монако» и «ПСЖ» пройдет 19 мая.
- В этом сезоне Головин провeл 23 матча, забил 5 голов и отдал 8 результативных пасов.
Источник: сайт «Монако»
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