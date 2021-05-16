Головин: «Был удивлен тем, на каких скоростях играют во Франции»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями от игры в чемпионате Франции.

– Стала ли тебе более понятна клубная игровая модель?

– Я думаю, что с тех пор, как перебрался в «Монако», мне удалось добиться прогресса, в том числе и с точки зрения игрового ритма. Я был удивлен тем, на каких скоростях играют во Франции. Мне пришлось к этому адаптироваться. Когда мы играем с менее именитыми соперниками, то не можем действовать на поле медленно. В этом аспекте мне удалось добиться прогресса.

– Готов ли ты поднять Кубок Франции над собой?

– Это настоящая мечта, надеюсь, что мы сможем претворить ее в жизнь, – сказал Головин.