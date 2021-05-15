Каборе: «Летом покину «Динамо». У меня есть предложения из России и Турции»

Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе покинет команду по окончании сезона. Он может остаться в России.

– Весной ваш агент Дмитрий Селюк сказал, что ваша карьера в «Динамо» и, возможно, в России подходит к концу. Это так?

– Мой контракт с «Динамо» заканчивается, новый мы не будем заключать. Много общался с руководителями клуба, и мы пришли к такому решению. Мне нет смысла оставаться дальше, потому что получаю мало игровой практики.

С Россией всe не так категорично. Мне здесь комфортно, моя семья не против здесь остаться. Сейчас у меня есть два предложения от российских клубов, есть интерес из Турции. Пока рано называть команды, но сразу после сезона мы определимся с новым местом.

Думаю, ещe пять-шесть лет я смогу играть на высоком уровне. Мне 33 года, но это просто цифры, они ни о чeм не говорят.