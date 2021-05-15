В «Арсенале» опровергли переговоры с ЦСКА по Хлусевичу

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев отреагировал на информацию, что ЦСКА хочет купить полузащитника Даниила Хлусевича.

«Наш клуб не ведeт никаких переговоров по переходу Хлусевича в ЦСКА. Поймите, даже сезон ещe не завершился! Начнeм разговаривать как с футболистами, так и с клубами после окончания чемпионата.

Хорошо, что приписывают интерес больших клубов к игрокам «Арсенала», – нас это радует. Но никаких переговоров мы сейчас не ведeм», – сказал Аджоев.