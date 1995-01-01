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    В «Арсенале» опровергли переговоры с ЦСКА по Хлусевичу

    Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев отреагировал на информацию, что ЦСКА хочет купить полузащитника Даниила Хлусевича.

    «Наш клуб не ведeт никаких переговоров по переходу Хлусевича в ЦСКА. Поймите, даже сезон ещe не завершился! Начнeм разговаривать как с футболистами, так и с клубами после окончания чемпионата.

    Хорошо, что приписывают интерес больших клубов к игрокам «Арсенала», – нас это радует. Но никаких переговоров мы сейчас не ведeм», – сказал Аджоев.

    • В текущем сезоне Хлусевич забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 27 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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