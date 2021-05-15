Eurostavka: ЦСКА начал переговоры о трансфере полузащитника «Арсенала» Хлусевича

ЦСКА проявляет интерес к фланговому хавбеку тульского «Арсенала» Даниилу Хлусевичу.
По информации Eurostavka, московский клуб видит в 20-летнем футболисте дублера для Марио Фернандеса.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев уже контактировал с президентом «Арсенала» Гурамом Аджоевым по поводу трансфера полузащитника.
- В текущем сезоне Хлусевич забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 27 матчах.
- Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.
Источник: Eurostavka
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