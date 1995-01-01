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    Eurostavka: ЦСКА начал переговоры о трансфере полузащитника «Арсенала» Хлусевича

    ЦСКА проявляет интерес к фланговому хавбеку тульского «Арсенала» Даниилу Хлусевичу.

    По информации Eurostavka, московский клуб видит в 20-летнем футболисте дублера для Марио Фернандеса.

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев уже контактировал с президентом «Арсенала» Гурамом Аджоевым по поводу трансфера полузащитника.

    • В текущем сезоне Хлусевич забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 27 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в "Спартак".

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