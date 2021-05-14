38-летний Алвес – в составе сборной Бразилии на июньские матчи отбора ЧМ-2022

Сборная Бразилии представила заявку на июньские матчи отбор ЧМ-2022. 5 июня команда сыграет против Эквадора, 9-го – против Парагвая.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Вевертон («Палмейрас»).

Защитники: Дани Алвес («Сан-Паулу»), Данило, Алекс Сандро (оба – «Ювентус»), Ренан Лоди («Атлетико»), Эдер Милитао («Реал»), Лукас Вериссимо («Бенфика»), Маркиньос («ПСЖ»), Тиаго Силва («Челси»).

Полузащитники: Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Лукас Пакета («Лион»), Каземиро («Реал»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), Эвертон Рибейро («Фламенго»).

Нападающие: Эвертон («Бенфика»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэл Барбоза («Фламенго»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Неймар («ПСЖ»), Ришарлисон («Эвертон»), Винисиус Жуниор («Реал»).