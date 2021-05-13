«ПСЖ» возобновил интерес к Рамосу

«ПСЖ» хочет заполучить центрального защитника «Реала» Серхио Рамоса.
По информации AS, парижский клуб проявляет предметный интерес к 35-летнему футболисту, который через полтора месяца станет свободным агентом.
«ПСЖ» обещал Неймару усилить состав летом, и подписание капитана мадридцев позволило бы укрепить оборону.
- В текущем сезоне Рамос провел за «Реал» 21 матч, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
- Он выступает за столичный клуб с 2005 года.
- Рыночная стоимость испанца – 14 миллионов евро.
Источник: AS