«ПСЖ» возобновил интерес к Рамосу

«ПСЖ» хочет заполучить центрального защитника «Реала» Серхио Рамоса.

По информации AS, парижский клуб проявляет предметный интерес к 35-летнему футболисту, который через полтора месяца станет свободным агентом.

«ПСЖ» обещал Неймару усилить состав летом, и подписание капитана мадридцев позволило бы укрепить оборону.