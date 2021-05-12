Президент «Оренбурга»: «Шесть очков для «Зенита»? Нафантазировать можно всe, что угодно»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал обвинения клуба в особой связи с «Зенитом».
«Особые отношения «Оренбурга» и «Зенита»? Я военный человек, и мне такие разговоры не нравятся. Есть спорт – всe надо доказывать на поле, а не рассуждать, кто кому чего сдаст.
Разговоры про шесть очков, которые «Оренбург» отдаст «Зениту» – бред? Конечно. Нафантазировать можно всe, что угодно. Эти разговоры вообще не обоснованы», – сказал Еремякин.
- «Оренбург» досрочно вышел в РПЛ, заняв второе место в ФНЛ.
- Клубу отказали в выдачи лицензии для выступления в РПЛ.
- «Оренбург» получит лицензию, если исполком РФС проголосует за допуск клуба к РПЛ.
Президент «Оренбурга» – о недопуске клуба в РПЛ: «Это дискриминирует весь российский футбол»
Источник: «Чемпионат»