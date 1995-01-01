Президент «Оренбурга»: «Шесть очков для «Зенита»? Нафантазировать можно всe, что угодно»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:54
    Комментарии9
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      Рейтинг: +107

      Forvard47 50 минут назад

      Ок вопрос а сколько оренбург взял очков у зенита за годы игры в рпл....
      вспомним игры под зенит ложимся... жопу рвем с остальными командами ******* честно!!!

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      Рейтинг: +9682

      BRO_football 2 часа назад

      Вася, ты нас за идиотов не держи. Не на ровном же месте возникли подозрения с связях с Зенитом. Всем давно известно, что у Оренбурга и Зенита общий спонсор - Газпром. А это значит, что играть команды будут так, как скажет спонсор. Если надо кому-то матч слить, значит сольёте, иначе спонсорских денег в следующий раз не получите. Так это работает.

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      Рейтинг: +1697

      фанат джигурды > BRO_football 47 минут назад

      Из интервью: "Я военный человек, и мне такие разговоры не нравятся."

      Как раз некоторые военные знают цену некоторым внеочередным увольнениям, залежавшимся литрам и т.п.

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      Рейтинг: +5239

      Cleaner 2 часа назад

      В ФК Сочи тоже так говорили...)

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      Рейтинг: +10

      vabo77 2 часа назад

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный сайт с инфой vp-tennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

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      Рейтинг: +1697

      фанат джигурды 2 часа назад

      В статье ошибка. Вместо "шесть" должно быть "ноль".

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      Рейтинг: +1573

      Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      Возьмём матрёшку. Самая большая- это Зенит. Раскручиваем её дальше- там поменьше барышня- это Сочи. Делаем те же движения и достаем совсем малюсенький Оренбург.

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      Рейтинг: +2455

      Nerlinger 2 часа назад

      Сочи уже нафантазировали !!!
      Да и эти в том году фантазировали не плохо !!!

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      Рейтинг: +22182

      Боцман59rus 3 часа назад

      Так мы давно всем говорим, что у нас фентазиЧемпионат))))

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