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  • Президент «Оренбурга»: «Шесть очков для «Зенита»? Нафантазировать можно всe, что угодно»

Президент «Оренбурга»: «Шесть очков для «Зенита»? Нафантазировать можно всe, что угодно»

12 мая 2021, 19:54
11

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал обвинения клуба в особой связи с «Зенитом».

«Особые отношения «Оренбурга» и «Зенита»? Я военный человек, и мне такие разговоры не нравятся. Есть спорт – всe надо доказывать на поле, а не рассуждать, кто кому чего сдаст.

Разговоры про шесть очков, которые «Оренбург» отдаст «Зениту» – бред? Конечно. Нафантазировать можно всe, что угодно. Эти разговоры вообще не обоснованы», – сказал Еремякин.

Президент «Оренбурга» – о недопуске клуба в РПЛ: «Это дискриминирует весь российский футбол»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Оренбург Зенит
Комментарии (11)
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Боцман59rus
1620839091
Так мы давно всем говорим, что у нас фентазиЧемпионат))))
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Nerlinger
1620840714
Сочи уже нафантазировали !!! Да и эти в том году фантазировали не плохо !!!
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фанат джигурды
1620841132
В статье ошибка. Вместо "шесть" должно быть "ноль".
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BRO_football
1620842799
Вася, ты нас за идиотов не держи. Не на ровном же месте возникли подозрения с связях с Зенитом. Всем давно известно, что у Оренбурга и Зенита общий спонсор - Газпром. А это значит, что играть команды будут так, как скажет спонсор. Если надо кому-то матч слить, значит сольёте, иначе спонсорских денег в следующий раз не получите. Так это работает.
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paracetamol
1620851462
Ну а чё, химики недавно 3 очка свиням отдали, своим начальничкам, и ничего, все помалкивают!
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Hektor 84
1620864994
Ну ну! Расскажи нам про честных военных! Что творилось с нашей армией в 90е и нулевые. Та и в нынешнее время хватает. Как генералишки оружием торговали и боеприпасами. Честный нашелся, разговоры ему такие не нравятся! Не нравятся это твои хотелки и твои проблемы чучело!
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diadushka
1620901507
как говорит этот бывший военный: "нафантазировать можно что угодно".... но факты остаются фактами, 6 очков бомжам регулярно!!! Даже 1 ничейки нет, поэтому за ослов не надо держать людей и лапшу вешать
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portero
1621080428
Балиика набрала на 21 очко меньше, если они будут играть переходные игры... нафиг они нужны лучше Оренбург на годик. Нижний сегодня проиграет Томи???
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