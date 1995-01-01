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    Захарян – о вызове на Евро: «Удивительное событие. Ни о чем подобном даже не думал»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России для участия в Евро-2020.

    «Конечно, это мечта любого футболиста попасть в главную сборную, тем более на такой турнир, как Евро. Поэтому испытал самые положительные эмоции.

    Честно говоря, ни о чeм подобном даже не думал. Был сосредоточен исключительно на своей игре и тренировках за «Динамо». Так что для меня, конечно, это удивительное событие. Постараюсь доказать своей игрой и отношением к делу, что не зря в меня поверили», – сказал Захарян.

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    Источник: «Чемпионат»

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