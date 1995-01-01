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    Головин: «Самочувствие после болезни? Все отлично, нет никаких проблем»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин дал комментарий после матча с «Реймсом». Для россиянина эта игра стала первой после заражения коронавирусом. Он начал встречу в запасе, но вышел на замену на 80-й минуте.

    «Самое главное, что выиграли и набрали три очка. Естественно, при выходе на замену основной задачей было удержать победный счет. Рад, что это удалось.

    Самочувствие после болезни? Все отлично, нет никаких проблем. Переболел бессимптомно, последние тесты дали отрицательный результат. Буду тренироваться в общей группе и готовиться к следующей игре», – сказал Головин.

    • В этом сезоне Головин забил 4 гола и сделал 8 ассистов в 19 матчах Лиги 1.
    • «Монако» занимает третье место в турнирной таблице.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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