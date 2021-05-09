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Серия А. Гол Миранчука помог «Аталанте» победить «Парму»

9 мая 2021, 17:59
11

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на выезде обыграла «Парму» – 5:2. Один из голов забил россиянин Алексей Миранчук. Он отличился на 93-й минуте, выйдя на замену на 58-й.

На счету Миранчука четыре гола в этом сезоне Серии А. Всего он забил семь голов во всех турнирах.

«Аталанта» набрала 72 очка и занимает второе место в Серии А.

Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур

Парма – Аталанта – 2:5 (0:1)

Голы: 0:1 – Малиновский, 12; 0:2 – Пессина, 52; 0:3 – Муриэль, 77; 1:3 – Брунетта, 78; 1:4 – Муриэль, 86; 2:4 – Сом, 88; 2:5 – Миранчук, 90+3.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Аталанта Парма Миранчук Алексей
Комментарии (11)
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vladimir-7
1620576282
Достижение Аталанты, обыграли команду с 19 места и довольны. Единственное, что можно отметить, это появилось небольшое доверие Миранчуку, а то всё лавка и лавка.
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Боцман59rus
1620576892
Прям ход игры переломил.
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Mister_Tomsk
1620577449
вот пишут, беги и беги, а малина в первый год прям много играл, на следующий сезон его уже будут по полной юзать.
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zigbert
1620584373
Уже 7 голов. Молодец Алексей!
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KalterJax
1620588304
М-дааа не забивает Лёха только в сборной друзей Стаса!
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koli4ka
1620598901
да,если бы не рулёжка Лёшки,хрен бы что приплыло в Аталанту....
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portero
1620633529
Прставил фианальную точку Миранчук, а победа уже была ....
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