Серия А. Гол Миранчука помог «Аталанте» победить «Парму»

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на выезде обыграла «Парму» – 5:2. Один из голов забил россиянин Алексей Миранчук. Он отличился на 93-й минуте, выйдя на замену на 58-й.

На счету Миранчука четыре гола в этом сезоне Серии А. Всего он забил семь голов во всех турнирах.

«Аталанта» набрала 72 очка и занимает второе место в Серии А.

Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур

Парма – Аталанта – 2:5 (0:1)

Голы: 0:1 – Малиновский, 12; 0:2 – Пессина, 52; 0:3 – Муриэль, 77; 1:3 – Брунетта, 78; 1:4 – Муриэль, 86; 2:4 – Сом, 88; 2:5 – Миранчук, 90+3.

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