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    Серия А. Гол Миранчука помог «Аталанте» победить «Парму»

    В матче 35-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на выезде обыграла «Парму» – 5:2. Один из голов забил россиянин Алексей Миранчук. Он отличился на 93-й минуте, выйдя на замену на 58-й.

    На счету Миранчука четыре гола в этом сезоне Серии А. Всего он забил семь голов во всех турнирах.

    «Аталанта» набрала 72 очка и занимает второе место в Серии А.

    Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур

    Парма – Аталанта – 2:5 (0:1)

    Голы: 0:1 – Малиновский, 12; 0:2 – Пессина, 52; 0:3 – Муриэль, 77; 1:3 – Брунетта, 78; 1:4 – Муриэль, 86; 2:4 – Сом, 88; 2:5 – Миранчук, 90+3.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2206

      Mister_Tomsk 17 минут назад

      вот пишут, беги и беги, а малина в первый год прям много играл, на следующий сезон его уже будут по полной юзать.

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      Рейтинг: +22097

      Боцман59rus 26 минут назад

      Прям ход игры переломил.

      1
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      Рейтинг: -918

      СуперПАВ9 35 минут назад

      Леха беги от туда беги

      0
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      Рейтинг: +17438

      vladimir-7 36 минут назад

      Достижение Аталанты, обыграли команду с 19 места и довольны.
      Единственное, что можно отметить, это появилось небольшое доверие
      Миранчуку, а то всё лавка и лавка.

      1
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      Рейтинг: +1476

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Они с Малиновским одна из лучших связка Аталанты. У Малиновского 6 голов за последние 8 игр. Так же будет и у Миранчука. Гасперини мастер раскрыть таланта. В Украине сейчас убойная полузащита.

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