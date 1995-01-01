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    Круговой, Сутормин и Малком – в старте «Зенита» на матч с «Уфой», Дзюбы нет в заявке

    Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Зенита» на очную игру 29-го тура чемпионата России.

    Как и сообщалось ранее, нападающий петербургской команды Артем Дзюба матч пропустит.

    «Уфа»: Беленов, Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Камилов, Бауэр, Мрзляк, Милетич, Жамалетдинов, Андрич.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Сантос, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Барриос, Азмун, Малком.

    • Матч пройдет в Уфе на стадионе «Нефтяник».
    • Начало – в 14:00 мск.
    • По итогам 28 туров «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ, «Уфа» – 15-е.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1167

      Ловкий Бубен 24 минуты назад

      Дзюбиньо сильно праздновал победу, ещё долго будет вссебя приходить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +716

      lysenkoff 29 минут назад

      Уфа победит) Ей очень нужна эта победа) Отдадут 3 очка ^_-

      0
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      Рейтинг: +10577

      ilichkadr 1 час назад

      Сегодня будет день Малкома. Посмотрим как он будет взаимодействовать с Азмуном.

      0
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      Рейтинг: +6785

      САДЫЧОК 1 час назад

      Если бы , не Беленов-то будет разгром !

      0
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      Рейтинг: +1657

      Play 1 час назад

      Регенерирует наверное

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