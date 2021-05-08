Круговой, Сутормин и Малком – в старте «Зенита» на матч с «Уфой», Дзюбы нет в заявке

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Зенита» на очную игру 29-го тура чемпионата России.
Как и сообщалось ранее, нападающий петербургской команды Артем Дзюба матч пропустит.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Камилов, Бауэр, Мрзляк, Милетич, Жамалетдинов, Андрич.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Сантос, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Барриос, Азмун, Малком.
- Матч пройдет в Уфе на стадионе «Нефтяник».
- Начало – в 14:00 мск.
- По итогам 28 туров «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ, «Уфа» – 15-е.
Источник: Официальный сайт РПЛ