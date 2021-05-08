Rusfootball: Дзюба пропустит матч с «Уфой»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не сыграет в ближайшем матче, утверждает Rusfootball.
По информации источника, 32-летний футболист не прилетел на игру 29-го тура РПЛ против «Уфы».
Причина отсутствия форварда в заявке петербургской команды пока неизвестна.
- «Уфа» примет «Зенит» сегодня в 14:00 мск.
- Дзюба в текущем сезоне забил 18 голов и сделал 9 ассистов в 33 матчах.
- Уфимцы ведут борьбу за сохранение прописки в РПЛ, петербуржцы в прошлом туре досрочно стали чемпионами.
Источник: Rusfootball
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