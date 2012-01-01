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    Rusfootball: Дзюба пропустит матч с «Уфой»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не сыграет в ближайшем матче, утверждает Rusfootball.

    По информации источника, 32-летний футболист не прилетел на игру 29-го тура РПЛ против «Уфы».

    Причина отсутствия форварда в заявке петербургской команды пока неизвестна.

    • «Уфа» примет «Зенит» сегодня в 14:00 мск.
    • Дзюба в текущем сезоне забил 18 голов и сделал 9 ассистов в 33 матчах.
    • Уфимцы ведут борьбу за сохранение прописки в РПЛ, петербуржцы в прошлом туре досрочно стали чемпионами.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Rusfootball

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