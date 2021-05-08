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Азмун: «Россия – очень хорошая страна для жизни»

8 мая 2021, 12:47
16

Форвард «Зенита» Сердар Азмун поделился мнением о жизни в России.

– Как бы вы описали Россию. Какая она?

– Очень хорошая страна, с прекрасной культурой. Поначалу мне, правда, было немного сложно. Но со временем я привык к России. Считаю, что это очень хорошая страна для жизни!

– В свои 26 лет вы успели пожить и поиграть в нескольких регионах России: Казань, Ростов, Санкт-Петербург. Почувствовали разницу?

– В Казани мне показалось, что люди здесь менее эмоциональные, чем в Иране. А в Ростове и Петербурге они в этом плане оказались больше похожи на иранцев. Но самое главное, что в этих двух городах очень любят футбол. Чем люди здесь тоже напоминали моих соотечественников.

– Россияне в целом, какие они?

– Не могу сказать, что у меня здесь много друзей и что я общался с большим количеством россиян. Но если судить по тем, с кем соприкасаюсь – люди в России очень хорошие. Они всегда были открыты со мной. Так что отмечу два качества россиян – серьезность и откровенность.

– Что отметите в российской культуре?

– Считаю, в России очень много чему можно научиться. Но для себя отметил такой момент – люди говорят, то что думают и именно то, что хотят сказать. Считаю что этому здесь тоже научился.

Но вообще хочу сказать что каждый в России со мной происходит что-то интересное. Будь то тренировки в «Зените» или простая жизнь.

  • Азмун играет в России с 2013 года.
  • В текущем сезоне нападающий забил 19 голов и сделал 6 ассистов в 28 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне 2022 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Азмун Сердар
Комментарии (16)
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хав_бек
1620468008
Видимо, только для футболистов
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Боцман59rus
1620476549
Четвертак зарплаты, да в Пермский край, ещё не самый убогий регион, и посмотрим как ты заднеприводный запоешь через год, полтора
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Best_forever
1620476935
если другой не видел...
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alex1951
1620477806
А узнать Россию с другой стороны не хошь? Например на Соловках оттянуться,в Белом Лебеде.....
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Hektor 84
1620480817
Но не для россиян!
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житель СПб
1620481297
Да, мнение долларового миллионера очень значимо для оценки качества жизни в стране..
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lotsman
1620482202
Россия самая прекрасная страна!!!
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Октавиус
1620483666
Не понимаю негодования. По сравнению с Ираном Россия действительно хорошая страна для жизни. А в других странах Азмун то и не жил
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moskowcity-petrv
1620487726
Если на довольствии в газпрёме
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zigbert
1620566125
Видать скоро покинет Зенит если заговорил о России.
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