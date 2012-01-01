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    Азмун: «Россия – очень хорошая страна для жизни»

    Форвард «Зенита» Сердар Азмун поделился мнением о жизни в России.

    – Как бы вы описали Россию. Какая она?

    – Очень хорошая страна, с прекрасной культурой. Поначалу мне, правда, было немного сложно. Но со временем я привык к России. Считаю, что это очень хорошая страна для жизни!

    – В свои 26 лет вы успели пожить и поиграть в нескольких регионах России: Казань, Ростов, Санкт-Петербург. Почувствовали разницу?

    – В Казани мне показалось, что люди здесь менее эмоциональные, чем в Иране. А в Ростове и Петербурге они в этом плане оказались больше похожи на иранцев. Но самое главное, что в этих двух городах очень любят футбол. Чем люди здесь тоже напоминали моих соотечественников.

    – Россияне в целом, какие они?

    – Не могу сказать, что у меня здесь много друзей и что я общался с большим количеством россиян. Но если судить по тем, с кем соприкасаюсь – люди в России очень хорошие. Они всегда были открыты со мной. Так что отмечу два качества россиян – серьезность и откровенность.

    – Что отметите в российской культуре?

    – Считаю, в России очень много чему можно научиться. Но для себя отметил такой момент – люди говорят, то что думают и именно то, что хотят сказать. Считаю что этому здесь тоже научился.

    Но вообще хочу сказать что каждый в России со мной происходит что-то интересное. Будь то тренировки в «Зените» или простая жизнь.

    • Азмун играет в России с 2013 года.
    • В текущем сезоне нападающий забил 19 голов и сделал 6 ассистов в 28 матчах.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне 2022 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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