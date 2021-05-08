Азмун: «Россия – очень хорошая страна для жизни»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун поделился мнением о жизни в России.

– Как бы вы описали Россию. Какая она?

– Очень хорошая страна, с прекрасной культурой. Поначалу мне, правда, было немного сложно. Но со временем я привык к России. Считаю, что это очень хорошая страна для жизни!

– В свои 26 лет вы успели пожить и поиграть в нескольких регионах России: Казань, Ростов, Санкт-Петербург. Почувствовали разницу?

– В Казани мне показалось, что люди здесь менее эмоциональные, чем в Иране. А в Ростове и Петербурге они в этом плане оказались больше похожи на иранцев. Но самое главное, что в этих двух городах очень любят футбол. Чем люди здесь тоже напоминали моих соотечественников.

– Россияне в целом, какие они?

– Не могу сказать, что у меня здесь много друзей и что я общался с большим количеством россиян. Но если судить по тем, с кем соприкасаюсь – люди в России очень хорошие. Они всегда были открыты со мной. Так что отмечу два качества россиян – серьезность и откровенность.

– Что отметите в российской культуре?

– Считаю, в России очень много чему можно научиться. Но для себя отметил такой момент – люди говорят, то что думают и именно то, что хотят сказать. Считаю что этому здесь тоже научился.

Но вообще хочу сказать что каждый в России со мной происходит что-то интересное. Будь то тренировки в «Зените» или простая жизнь.