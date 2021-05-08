«СЭ»: Головин сдал отрицательный тест на коронавирус

Полузащитник «Монако» Александр Головин вылечился от коронавируса. Об этом свидетельствует тест, который он сдал в пятницу.
По информации «СЭ», сегодня россиянину предстоит повторное тестирование. Если результат снова будет отрицательным, то у хавбека будут шансы сыграть с «Реймсом» в воскресенье.
В связи с болезнью 24-летний футболист прошел дополнительное медобследование – никаких отклонений в состоянии его здоровья не выявлено, все в норме.
- О заражении Головина стало известно 27 апреля.
- В текущем сезоне игрок провел за «Монако» 21 матч, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
- Монегаски идут на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1.
Источник: «Спорт-Экспресс»