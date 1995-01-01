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    «СЭ»: Головин сдал отрицательный тест на коронавирус

    Полузащитник «Монако» Александр Головин вылечился от коронавируса. Об этом свидетельствует тест, который он сдал в пятницу.

    По информации «СЭ», сегодня россиянину предстоит повторное тестирование. Если результат снова будет отрицательным, то у хавбека будут шансы сыграть с «Реймсом» в воскресенье.

    В связи с болезнью 24-летний футболист прошел дополнительное медобследование – никаких отклонений в состоянии его здоровья не выявлено, все в норме.

    • О заражении Головина стало известно 27 апреля.
    • В текущем сезоне игрок провел за «Монако» 21 матч, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
    • Монегаски идут на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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