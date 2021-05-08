«СЭ»: Головин сдал отрицательный тест на коронавирус

Полузащитник «Монако» Александр Головин вылечился от коронавируса. Об этом свидетельствует тест, который он сдал в пятницу.

По информации «СЭ», сегодня россиянину предстоит повторное тестирование. Если результат снова будет отрицательным, то у хавбека будут шансы сыграть с «Реймсом» в воскресенье.

В связи с болезнью 24-летний футболист прошел дополнительное медобследование – никаких отклонений в состоянии его здоровья не выявлено, все в норме.