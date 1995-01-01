Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?

    Мостовой – об обратной замене в игре со Словакией: «Это меня закалило. Может, кого-то такое бы «прибило»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как воспринял обратную замену в матче сборных России и Словакии (1:2).

    – В товарищеской игре со Швецией в октябре ты дебютировал за сборную России. Был ли какой-то мандраж перед выходом на поле?

    – Было много эмоций, конечно. Старался успокоиться, убедить себя в том, что это обычная игра. Потом уже на поле почувствовал гордость – вышел на матч, а с трибуны на меня смотрела семья. Это очень круто.

    – Позднее была игра со словаками, где Черчесов тебя сперва выпустил на поле, а потом совершил обратную замену. Что чувствовал в тот момент? Не было ли обидно?

    – Какая тут обида? Тренер так решил. Понятно, что для любого футболиста, с которым такое происходит, это очень неприятный момент. Но главное – ничего не делать на эмоциях.

    Это меня закалило, и именно после того случая начался мой хороший отрезок. Как бы странно ни звучало, мне это помогло. Может, кого-то такое бы «прибило», но со мной случилось наоборот.

    Со мной поговорил тренерский штаб в «Зените», объяснили, что все нормально, ребята тоже поддержали. Хорошо, что я с этим справился.

    • Мостовой вышел на замену на 46-й минуте и был заменeн на 65-й.
    • Вместо него на поле появился Александр Соболев.

    Алексей Попов – об обратной замене Мостового: «Черчесов его просто опустил и прибил»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: JQ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:53
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85407
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru