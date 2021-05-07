Мостовой – об обратной замене в игре со Словакией: «Это меня закалило. Может, кого-то такое бы «прибило»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как воспринял обратную замену в матче сборных России и Словакии (1:2).

– В товарищеской игре со Швецией в октябре ты дебютировал за сборную России. Был ли какой-то мандраж перед выходом на поле?

– Было много эмоций, конечно. Старался успокоиться, убедить себя в том, что это обычная игра. Потом уже на поле почувствовал гордость – вышел на матч, а с трибуны на меня смотрела семья. Это очень круто.

– Позднее была игра со словаками, где Черчесов тебя сперва выпустил на поле, а потом совершил обратную замену. Что чувствовал в тот момент? Не было ли обидно?

– Какая тут обида? Тренер так решил. Понятно, что для любого футболиста, с которым такое происходит, это очень неприятный момент. Но главное – ничего не делать на эмоциях.

Это меня закалило, и именно после того случая начался мой хороший отрезок. Как бы странно ни звучало, мне это помогло. Может, кого-то такое бы «прибило», но со мной случилось наоборот.

Со мной поговорил тренерский штаб в «Зените», объяснили, что все нормально, ребята тоже поддержали. Хорошо, что я с этим справился.

Мостовой вышел на замену на 46-й минуте и был заменeн на 65-й.

Вместо него на поле появился Александр Соболев.

Алексей Попов – об обратной замене Мостового: «Черчесов его просто опустил и прибил»