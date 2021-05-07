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  • Мостовой – об обратной замене в игре со Словакией: «Это меня закалило. Может, кого-то такое бы «прибило»

Мостовой – об обратной замене в игре со Словакией: «Это меня закалило. Может, кого-то такое бы «прибило»

7 мая 2021, 10:53
5

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как воспринял обратную замену в матче сборных России и Словакии (1:2).

– В товарищеской игре со Швецией в октябре ты дебютировал за сборную России. Был ли какой-то мандраж перед выходом на поле?

– Было много эмоций, конечно. Старался успокоиться, убедить себя в том, что это обычная игра. Потом уже на поле почувствовал гордость – вышел на матч, а с трибуны на меня смотрела семья. Это очень круто.

– Позднее была игра со словаками, где Черчесов тебя сперва выпустил на поле, а потом совершил обратную замену. Что чувствовал в тот момент? Не было ли обидно?

– Какая тут обида? Тренер так решил. Понятно, что для любого футболиста, с которым такое происходит, это очень неприятный момент. Но главное – ничего не делать на эмоциях.

Это меня закалило, и именно после того случая начался мой хороший отрезок. Как бы странно ни звучало, мне это помогло. Может, кого-то такое бы «прибило», но со мной случилось наоборот.

Со мной поговорил тренерский штаб в «Зените», объяснили, что все нормально, ребята тоже поддержали. Хорошо, что я с этим справился.

  • Мостовой вышел на замену на 46-й минуте и был заменeн на 65-й.
  • Вместо него на поле появился Александр Соболев.

Алексей Попов – об обратной замене Мостового: «Черчесов его просто опустил и прибил»

Источник: JQ
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Мостовой Андрей Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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Spirit_78
1620380972
Конечно, переживать из-за этого не надо. Саламыч чудит периодически, к этому нужно отнестись философски.
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Garrincha58
1620390632
что поделаешь, если такой физрук тренирует
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paracetamol
1620398566
Я бы с этим позорным лысым физруком вообще отказался бы играть. Раз он такие позорные поступки совершает, то пусть сам на поле выходит и мячик пинает!
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