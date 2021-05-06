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    Журналист Франков – о задержке матча «Минай» – «Шахтер»: «Дело в нежелании команды исполнять указание о сливе»

    Украинский журналист Артем Франков прокомментировал ситуацию с проведением матча 25-го тура чемпионата Украины между «Минаем» и «Шахтером».

    • Начало игры было задержано на 35 минут.
    • Футболисты закарпатской команды отказывались играть из-за котировок букмекеров.
    • «Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице лиги, «Минай» – последнее.

    «Агентурная информация по «Минаю». Должны были проиграть три-четыре мяча. Начали ставить, поплыли коффы... Но дело не в коэффициентах или обещаниях Баранки о честном футболе до конца, а в нежелании команды исполнять указание о сливе. Речь о непокорности большинства игроков – как минимум.

    Вторая и, похоже, основная версия: невыход на игру – единственный способ вернуть вбуханные в ставки огромные деньги (некто из окружения «Миная»). А вот выйти – опасно, потому что «Шахтeр» кинет разобранному сопернику пятерик (и сделает это цинично, охотно, пренепременно!), ставки зайдут, и тогда начнeтся мощный шухер с участием МВД (аномальные ставки под прицелом – полагаю, букмекеры в таких раскладах не молчат).

    Источник в полиции подтверждает. Вот только не подтверждает участия или даже внимания со стороны ФФУ и ее дорогостоящего комитета... Так что пока, до поступлений новых сведений, разбираемся. Однако! У ребят конкретный тупик, да, игроки – заложники, но никто не мешает им рассказать о своей позиции. Думаю, нас ждeт немало открытий.

    Дальнейшее позвольте не публиковать, чтобы не навредить следствию: надеюсь, что непосредственных участников аферы всe же закроют по-серьезному! Выживет ли «Минай»? Давайте будем честными: а это много кого волнует?!» – написал Франков в своем телеграм-канале.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Артема Франкова

    Украинский спортивный журналист, главный редактор журнала «Футбол».

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    06.05.2021 21:20
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8341

      Вомбат 2 часа назад

      Мы, нормальные русские, конечно, болеем за украинских братьев, независимо от политики, когда их сборная играет например с Испанией. Мы радуемся успехам Зинченко. Мы смотрим международные матчи Динамо Киев и Шахтера и болеем за них. Но кому в России охота знать о каких-то закулисных играх неведомых команд в слабом чемпионате Украины? Совсем что ли не о чем писать?

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      Рейтинг: +242

      Октавиус > Вомбат 2 часа назад

      так речь о Шахтёре. Будь на его месте кто-то другой, тогда понятно, что неинтересно

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