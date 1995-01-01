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    Зинченко, Канте и Вернер – в команде недели Лиги чемпионов по версии WhoScored

    WhoScored назвал состав символической сборной по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

    В команду вошли шесть игроков «Челси» и пять футболистов «Манчестер Сити».

    Вратарь: Эдуар Менди («Челси»);

    Защитники: Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Челси»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»);

    Полузащитники: Фил Фоден («Манчестер Сити»), Н'Голо Канте («Челси»), Жоржиньо («Челси»), Рияд Марез («Манчестер Сити»);

    Нападающие: Тимо Вернер («Челси»), Кай Хаверц («Челси»).

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    Источник: WhoScored

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