Зинченко, Канте и Вернер – в команде недели Лиги чемпионов по версии WhoScored

WhoScored назвал состав символической сборной по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

В команду вошли шесть игроков «Челси» и пять футболистов «Манчестер Сити».

Вратарь: Эдуар Менди («Челси»);

Защитники: Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Челси»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Фил Фоден («Манчестер Сити»), Н'Голо Канте («Челси»), Жоржиньо («Челси»), Рияд Марез («Манчестер Сити»);

Нападающие: Тимо Вернер («Челси»), Кай Хаверц («Челси»).