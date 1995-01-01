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    Sky Sports: «Барселона» провела предварительные переговоры с Агуэро

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро близок к переходу в «Барселону».

    По информации Sky Sports, каталонский клуб провел предварительные переговоры с представителями 32-летнего аргентинца. Стороны обсуждали переход игрока в «Барселону» на правах свободного агента летом.

    Ранее сообщалось, что Агуэро перейдет в «Барселону», только если в клубе останется Лионель Месси.

    • Агуэро покинет «Манчестер Сити» летом по истечении контракта.
    • Ранее Beteve стало известно, что Агуэро сообщил семье и друзьям о том, что подпишет с «Барсой» контракт на 2 года.
    • Аргентинец – лучший бомбардир в истории «Манчестер Сити». Он выступает за команду в течение 10 лет.

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    Источник: Sky Sports

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