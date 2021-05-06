Sky Sports: «Барселона» провела предварительные переговоры с Агуэро

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро близок к переходу в «Барселону».
По информации Sky Sports, каталонский клуб провел предварительные переговоры с представителями 32-летнего аргентинца. Стороны обсуждали переход игрока в «Барселону» на правах свободного агента летом.
Ранее сообщалось, что Агуэро перейдет в «Барселону», только если в клубе останется Лионель Месси.
- Агуэро покинет «Манчестер Сити» летом по истечении контракта.
- Ранее Beteve стало известно, что Агуэро сообщил семье и друзьям о том, что подпишет с «Барсой» контракт на 2 года.
- Аргентинец – лучший бомбардир в истории «Манчестер Сити». Он выступает за команду в течение 10 лет.
Источник: Sky Sports