AS: Агуэро перейдет в «Барселону», только если в клубе останется Месси

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро до сих пор не договорился с «Барселоной» о контракте. Летом футболист станет свободным агентом.

По информации AS, 32-летний аргентинец подпишет двухлетний контракт с «Барселоной» только в том случае, если в клубе останется Лионель Месси – близкий друг и партнер Агуэро по сборной.