AS: Агуэро перейдет в «Барселону», только если в клубе останется Месси

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро до сих пор не договорился с «Барселоной» о контракте. Летом футболист станет свободным агентом.
По информации AS, 32-летний аргентинец подпишет двухлетний контракт с «Барселоной» только в том случае, если в клубе останется Лионель Месси – близкий друг и партнер Агуэро по сборной.
- Ранее Beteve стало известно, что Агуэро сообщил семье и друзьям о том, что подпишет с «Барсой» контракт на 2 года.
- Агуэро провел 9 матчей в текущем сезоне АПЛ, забил 1 гол.
- Аргентинец – лучший бомбардир в истории «Манчестер Сити». Он выступает за команду в течение 10 лет.
Источник: AS