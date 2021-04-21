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    AS: Агуэро перейдет в «Барселону», только если в клубе останется Месси

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро до сих пор не договорился с «Барселоной» о контракте. Летом футболист станет свободным агентом.

    По информации AS, 32-летний аргентинец подпишет двухлетний контракт с «Барселоной» только в том случае, если в клубе останется Лионель Месси – близкий друг и партнер Агуэро по сборной.

    • Ранее Beteve стало известно, что Агуэро сообщил семье и друзьям о том, что подпишет с «Барсой» контракт на 2 года.
    • Агуэро провел 9 матчей в текущем сезоне АПЛ, забил 1 гол.
    • Аргентинец – лучший бомбардир в истории «Манчестер Сити». Он выступает за команду в течение 10 лет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

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