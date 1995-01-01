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    Журналист Билефельд: «Динамо» сделало предложение защитнику «Байера» Драговичу

    Центральный защитник «Байера» Александар Драгович может продолжить карьеру в «Динамо».

    По информации журналиста Макса Билефельда, московский клуб уже сделал предложение футболисту, который летом станет свободным агентом.

    Также интерес к австрийцу проявляют «Црвена Звезда» и «Кельн».

    • В текущем сезоне 30-летний Драгович сыграл за «Байер» 26 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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    Источник: Твиттер Макса Билефельда

    Журналист Sky Sport News и Sky Sport Deutschland. Аудитория в твиттере - более 20 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 13:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +853

      Хейтер Аларм 26 минут назад

      Опять хлам с Европы хотят собрать

      0
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      Рейтинг: +14955

      derrik2000 38 минут назад

      Уже новость появилась, что Динамо отказывается от переговоров по Драговичу из-за того, что его агенты всё время меняют условия и начнут рассматривать других кандидатов на усиление.

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