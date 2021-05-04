Журналист Билефельд: «Динамо» сделало предложение защитнику «Байера» Драговичу

Центральный защитник «Байера» Александар Драгович может продолжить карьеру в «Динамо».

По информации журналиста Макса Билефельда, московский клуб уже сделал предложение футболисту, который летом станет свободным агентом.

Также интерес к австрийцу проявляют «Црвена Звезда» и «Кельн».