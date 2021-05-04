Журналист Билефельд: «Динамо» сделало предложение защитнику «Байера» Драговичу

Центральный защитник «Байера» Александар Драгович может продолжить карьеру в «Динамо».
По информации журналиста Макса Билефельда, московский клуб уже сделал предложение футболисту, который летом станет свободным агентом.
Также интерес к австрийцу проявляют «Црвена Звезда» и «Кельн».
- В текущем сезоне 30-летний Драгович сыграл за «Байер» 26 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
Источник: Твиттер Макса Билефельда
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