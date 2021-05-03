Уткин: «Нужно пересмотреть требования лицензирования. Матчи «Оренбурга» с «Арсеналом» или «Уралом» не отличаются от ФНЛ»

Видеоблогер и журналист Василий Уткин высказался о возможных проблемах «Оренбурга» с прохождением лицензирования для участия в РПЛ.

«Я согласен с тем, что требованиям надо соответствовать здесь и сейчас, а не когда-нибудь потом. Полностью согласен. Но я все же за то, чтобы требования лицензирования пересмотреть.

Ведь совершенно очевидно, например, что требования по безопасности, если «Оренбург» играет в РПЛ дома, скажем, с «Зенитом» или «Спартаком», одни – приедет куча болельщиков, много приедет.

Но если с «Арсеналом» или «Уралом» – они ведь ничем от первого дивизиона не отличаются. Существенно – нет. Приедет человек 50, от силы.

Нужно сделать компромиссное правило. На стадионе вроде оренбургского не играть матчи, скажем так, категории А. «Зенит», «Спартак», ЦСКА, возможно, «Динамо» – у кого выезда серьезные – вот эти матчи точно надо проводить на аренах, которые отвечают всем требованиям.

А другие можно. Сколько сразу снимется проблем», – написал Уткин в телеграме.

«Оренбург» идет на втором месте в ФНЛ. В случае победы в следующем туре команда напрямую выйдет в РПЛ.

Из-за несоответствия стадиона команде могут не выдать лицензию для участия в РПЛ.

Сейчас стадион вмещает 7,5 тысячи зрителей, а в высшем дивизионе нужно не менее 10 тысяч.

«РБ-Спорт»: «Оренбург» попросил Прядкина дать лицензию для РПЛ в порядке исключения