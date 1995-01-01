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    Уткин: «Нужно пересмотреть требования лицензирования. Матчи «Оренбурга» с «Арсеналом» или «Уралом» не отличаются от ФНЛ»

    Видеоблогер и журналист Василий Уткин высказался о возможных проблемах «Оренбурга» с прохождением лицензирования для участия в РПЛ.

    «Я согласен с тем, что требованиям надо соответствовать здесь и сейчас, а не когда-нибудь потом. Полностью согласен. Но я все же за то, чтобы требования лицензирования пересмотреть.

    Ведь совершенно очевидно, например, что требования по безопасности, если «Оренбург» играет в РПЛ дома, скажем, с «Зенитом» или «Спартаком», одни – приедет куча болельщиков, много приедет.

    Но если с «Арсеналом» или «Уралом» – они ведь ничем от первого дивизиона не отличаются. Существенно – нет. Приедет человек 50, от силы.

    Нужно сделать компромиссное правило. На стадионе вроде оренбургского не играть матчи, скажем так, категории А. «Зенит», «Спартак», ЦСКА, возможно, «Динамо» – у кого выезда серьезные – вот эти матчи точно надо проводить на аренах, которые отвечают всем требованиям.

    А другие можно. Сколько сразу снимется проблем», – написал Уткин в телеграме.

    • «Оренбург» идет на втором месте в ФНЛ. В случае победы в следующем туре команда напрямую выйдет в РПЛ.
    • Из-за несоответствия стадиона команде могут не выдать лицензию для участия в РПЛ.
    • Сейчас стадион вмещает 7,5 тысячи зрителей, а в высшем дивизионе нужно не менее 10 тысяч.

    «РБ-Спорт»: «Оренбург» попросил Прядкина дать лицензию для РПЛ в порядке исключения

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +20180

      bset 1 час назад

      Ну что-то в этом есть. И играешь в РПЛ, и дома матчи проводить можно против команд такого же уровня. При этом команды из верхней части играют на нормальной арене. Хочешь привозить к себе Зенит - строй нормальную арену. А если в будущем будет 12 команд с разделением на 2 группы, для нижней группы стадион вполне подходящий.

      0
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      Рейтинг: +347

      Drapik > bset 5 минут назад

      Это тупиковый путь - бороться с Австрией и Швейцарией за рейтинг

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12658

      Garrincha58 1 час назад

      зачем вообще такие команды нужны

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