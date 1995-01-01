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    Конте: «Интер» близок к титулу и абсолютно спокоен»

    Главный тренер «Интера» Антонио Конте без нервов ожидает скудетто. Об этом он сказал после победы над «Кротоне» (2:0).

    «Мы знаем, что близки к титулу и абсолютно спокойны. Мы добились отрыва от соперников засчет своей работы, нам не нужно никого благодарить. Все в наших руках», – сказал Конте.

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    Источник: Football Italia

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