Конте: «Интер» близок к титулу и абсолютно спокоен»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте без нервов ожидает скудетто. Об этом он сказал после победы над «Кротоне» (2:0).

«Мы знаем, что близки к титулу и абсолютно спокойны. Мы добились отрыва от соперников засчет своей работы, нам не нужно никого благодарить. Все в наших руках», – сказал Конте.