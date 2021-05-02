Конте: «Интер» близок к титулу и абсолютно спокоен»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте без нервов ожидает скудетто. Об этом он сказал после победы над «Кротоне» (2:0).
«Мы знаем, что близки к титулу и абсолютно спокойны. Мы добились отрыва от соперников засчет своей работы, нам не нужно никого благодарить. Все в наших руках», – сказал Конте.
- «Интер» сегодня впервые за 11 лет возьмет скудетто, если «Аталанта» не победит «Сассуоло».
- Миланцы не брали скудетто 11 лет – последний раз это было при главном тренере Жозе Моуринью.
- Чемпион последних 10 лет «Ювентус» уже утратил шансы на скудетто.
Источник: Football Italia