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    Экс-агент Абрамов: «Черчесов о назначении в сборную в 2016 году узнал по телевизору. Он не понимал, почему его назначили»

    Бывший футбольный агент Владимир Абрамов рассказал, как Станислав Черчесов в 2016 году отреагировал на назначение в сборную России. По словам Абрамова, для тренера работа в сборной стала неожиданностью.

    «После Польши Черчесова тут же назначили тренером сборной. Я тут же ему позвонил. Он сказал: «Володь, я сам не понимаю, почему меня назначили». Черчесов получил звонок от Виталия Мутко о назначении уже после того, как о назначении объявили по телевизору», – сказал Абрамов на ютуб-канале «Футбольный Биги».

    • До сборной России Черчесов работал в польской «Легии», взял чемпионат и кубок страны.
    • Со сборной Черчесов доходил до 1/4 финала домашнего ЧМ-2018.
    • Летом россияне выступят на Евро-2020.

    Экс-агент Абрамов: «У Черчесова чуть ли не слезы текли из глаз, когда он рассказывал мне о своем увольнении из «Спартака»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3397

      Fusballer 1 час назад

      Никто до сих пор не понимает, почему его назначили.

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