Экс-агент Абрамов: «Черчесов о назначении в сборную в 2016 году узнал по телевизору. Он не понимал, почему его назначили»

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов рассказал, как Станислав Черчесов в 2016 году отреагировал на назначение в сборную России. По словам Абрамова, для тренера работа в сборной стала неожиданностью.

«После Польши Черчесова тут же назначили тренером сборной. Я тут же ему позвонил. Он сказал: «Володь, я сам не понимаю, почему меня назначили». Черчесов получил звонок от Виталия Мутко о назначении уже после того, как о назначении объявили по телевизору», – сказал Абрамов на ютуб-канале «Футбольный Биги».

До сборной России Черчесов работал в польской «Легии», взял чемпионат и кубок страны.

Со сборной Черчесов доходил до 1/4 финала домашнего ЧМ-2018.

Летом россияне выступят на Евро-2020.

Экс-агент Абрамов: «У Черчесова чуть ли не слезы текли из глаз, когда он рассказывал мне о своем увольнении из «Спартака»