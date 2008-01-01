Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    Экс-агент Абрамов: «У Черчесова чуть ли не слезы текли из глаз, когда он рассказывал мне о своем увольнении из «Спартака»

    Бывший футбольный агент Владимир Абрамов рассказал, как Станислав Черчесов в 2008 году отреагировал на увольнение из «Спартака». Его уволили после вылета из Лиги чемпионов от украинского «Динамо».

    «Черчесова выгнали из «Спартака» в три шеи. У него чуть ли не слезы текли из глаз, когда он мне рассказывал, как его выгоняли из «Спартака». Ни за что. А команда шла на втором месте. Черчесов не мог это объяснить», – сказал Абрамов.

    • При Черчесове «Спартак» взял серебро РПЛ.
    • Преемником Черчесова в «Спартаке» стал датчанин Микаэль Лаудруп.
    • Через 8 лет после ухода из «Спартака» Черчесова назначили в сборную России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:28
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20698

      DOCTOR PENALTY 11 минут назад

      По усам текло...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4295

      Павелий 28 минут назад

      Ну и все помнят, как он активно подсиживал Григорьича...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21936

      Боцман59rus 48 минут назад

      А у меня текли, когда чабан удивил Киев(2-8)

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85118
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru