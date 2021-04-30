Экс-агент Абрамов: «У Черчесова чуть ли не слезы текли из глаз, когда он рассказывал мне о своем увольнении из «Спартака»

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов рассказал, как Станислав Черчесов в 2008 году отреагировал на увольнение из «Спартака». Его уволили после вылета из Лиги чемпионов от украинского «Динамо».
«Черчесова выгнали из «Спартака» в три шеи. У него чуть ли не слезы текли из глаз, когда он мне рассказывал, как его выгоняли из «Спартака». Ни за что. А команда шла на втором месте. Черчесов не мог это объяснить», – сказал Абрамов на ютуб-канале «Футбольный Биги».
- При Черчесове «Спартак» взял серебро РПЛ.
- Преемником Черчесова в «Спартаке» стал датчанин Микаэль Лаудруп.
- Через 8 лет после ухода из «Спартака» Черчесова назначили в сборную России.
Источник: Бомбардир.ру