Экс-агент Абрамов: «У Черчесова чуть ли не слезы текли из глаз, когда он рассказывал мне о своем увольнении из «Спартака»

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов рассказал, как Станислав Черчесов в 2008 году отреагировал на увольнение из «Спартака». Его уволили после вылета из Лиги чемпионов от украинского «Динамо».

«Черчесова выгнали из «Спартака» в три шеи. У него чуть ли не слезы текли из глаз, когда он мне рассказывал, как его выгоняли из «Спартака». Ни за что. А команда шла на втором месте. Черчесов не мог это объяснить», – сказал Абрамов на ютуб-канале «Футбольный Биги».