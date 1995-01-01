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    Булыкин покинул совет директоров «Локомотива»

    Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин сообщил о своем уходе из совета директоров московского клуба.

    «Сегодня мой последний день работы в «Локомотиве». За три года получил нереальное количество знаний, особенно, в сочетании с учебой в UEFA на лучших курсах UEFAMIP и убедился на практике какие разные подходы в управлении клубом в Европе и России.

    Приятно было приложить свои знания и опыт курируя академию «Локомотива», а также участвовать в создании женской команды. Начали обращать больше внимания на ветеранов, как это делают в Европе! Остались ещe хорошие идеи, может они и воплотятся, что мне очень хочется.

    А сейчас хотелось бы сказать спасибо Юрию Семину, Илье Геркусу, Эрику Штоффельсхаузу, Анатолию Мещерякову, Василию Кикнадзе, Владимиру Леонченко, Александру Плутнику и пожелать удачи и успехов родному клубу.

    «Локо» навсегда останется в моем сердце! Жизнь не останавливается, а меня скоро ждут новые вызовы», – написал Булыкин в инстараме.

    • Форвард выступал за «Локо» с 1997 по 2000 год.
    • С июня 2017 года он был советником президента клуба по вопросам стратегии и развития детско-юношеской системы.
    • В декабре 2020-го вошел в совет директоров «Локомотива».

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    Источник: Инстаграм Дмитрия Булыкина

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +412

      99-й 48 минут назад

      Динамовский засланец

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      Рейтинг: +6716

      САДЫЧОК 1 час назад

      Не хороший человек .

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      Рейтинг: +259

      Саладин 1 час назад

      Наконец-то!!!!! Ни чё ни делал, поддерживал кика, засирал болел. кика турнули, пропал Митька не слышно не видно)))) Один вред от него, наконец-то вышвырнули!!!!

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