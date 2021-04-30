Булыкин покинул совет директоров «Локомотива»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин сообщил о своем уходе из совета директоров московского клуба.

«Сегодня мой последний день работы в «Локомотиве». За три года получил нереальное количество знаний, особенно, в сочетании с учебой в UEFA на лучших курсах UEFAMIP и убедился на практике какие разные подходы в управлении клубом в Европе и России.

Приятно было приложить свои знания и опыт курируя академию «Локомотива», а также участвовать в создании женской команды. Начали обращать больше внимания на ветеранов, как это делают в Европе! Остались ещe хорошие идеи, может они и воплотятся, что мне очень хочется.

А сейчас хотелось бы сказать спасибо Юрию Семину, Илье Геркусу, Эрику Штоффельсхаузу, Анатолию Мещерякову, Василию Кикнадзе, Владимиру Леонченко, Александру Плутнику и пожелать удачи и успехов родному клубу.

«Локо» навсегда останется в моем сердце! Жизнь не останавливается, а меня скоро ждут новые вызовы», – написал Булыкин в инстараме.