Черевченко: «В РПЛ никто не умеет играть первым номером. Даже «Зенит»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко высказался о стиле игры клубов РПЛ.

– Вы говорили, что в России никто не умеет играть первым номером.

– Никто. Даже «Зенит» не может.

– Что такое игра первым номером?

– Позиционная атака. Если кто-то в России играет первым номером, то только из-за того, что так заставляет играть соперник. Допустим, в нашем матче с «Ахматом» нас заставили.

– «Химки» и «Ахмат» – команды из середины таблицы. Разве у «Зенита», «Спартака», «Краснодара» нет внутреннего стремления играть первым номером?

– У «Краснодара» есть. Мелкий пас перед штрафной, врывания, проникающие передачи на третьего – это было поставлено, под эту философию покупались футболисты.

«Зенит» заставляют играть первым номером, потому что у них хороший подбор игроков, с ними тяжело раскрываться. У «Спартака» сейчас отличная атака – тоже незачем им давать зоны.

– Почему желание соперника перевешивает внутреннее стремление?

– Потому что изначально «Зенит» и «Спартак» знают, что против них будут играть вторым номером.

– За последние пятнадцать лет была хоть одна российская команда, умевшая играть первым номером?

– «Спартак» Олега Романцева, но это получается за тридцать.

– Это не говорит о том, что лига была слабее даже того, что есть сейчас?

– В 90-е лига была сильнее, чем сейчас, потому что играло еще союзное поколение. Сравни результаты команд в еврокубках тогда и сейчас.

– Чего не хватает нашим командам для качественной позиционной атаки?

– Наверное, главное – подбор игроков. В этом смысле самый яркий пример – «Краснодар», мы же знаем их философию. Если их подбор игроков соответствует ей, мы видим действительно красивую атаку, комбинации, много голов. Если нет – есть проблемы.