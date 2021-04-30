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  • Черевченко: «В РПЛ никто не умеет играть первым номером. Даже «Зенит»

Черевченко: «В РПЛ никто не умеет играть первым номером. Даже «Зенит»

30 апреля 2021, 11:20
12

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко высказался о стиле игры клубов РПЛ.

– Вы говорили, что в России никто не умеет играть первым номером.

– Никто. Даже «Зенит» не может.

– Что такое игра первым номером?

– Позиционная атака. Если кто-то в России играет первым номером, то только из-за того, что так заставляет играть соперник. Допустим, в нашем матче с «Ахматом» нас заставили.

– «Химки» и «Ахмат» – команды из середины таблицы. Разве у «Зенита», «Спартака», «Краснодара» нет внутреннего стремления играть первым номером?

– У «Краснодара» есть. Мелкий пас перед штрафной, врывания, проникающие передачи на третьего – это было поставлено, под эту философию покупались футболисты.

«Зенит» заставляют играть первым номером, потому что у них хороший подбор игроков, с ними тяжело раскрываться. У «Спартака» сейчас отличная атака – тоже незачем им давать зоны.

– Почему желание соперника перевешивает внутреннее стремление?

– Потому что изначально «Зенит» и «Спартак» знают, что против них будут играть вторым номером.

– За последние пятнадцать лет была хоть одна российская команда, умевшая играть первым номером?

– «Спартак» Олега Романцева, но это получается за тридцать.

– Это не говорит о том, что лига была слабее даже того, что есть сейчас?

В 90-е лига была сильнее, чем сейчас, потому что играло еще союзное поколение. Сравни результаты команд в еврокубках тогда и сейчас.

– Чего не хватает нашим командам для качественной позиционной атаки?

– Наверное, главное – подбор игроков. В этом смысле самый яркий пример – «Краснодар», мы же знаем их философию. Если их подбор игроков соответствует ей, мы видим действительно красивую атаку, комбинации, много голов. Если нет – есть проблемы.

  • Черевченко возглавил «Химки» в сентябре 2020 года.
  • Под его руководством подмосковный клуб поднялся с 15-го на 8-е место в РПЛ.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Химки Зенит Черевченко Игорь
Комментарии (12)
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Skull_Boy
1619772151
С заряженными судьями и играть то не надо
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ab15488
1619776728
А ещё наши команды неспособны выбираться из под прессинга, бегать 90 минут, настраиваться на матчи. Удивительно слышать от тренера:во втором тайме нам не хватило сил. А почему?!?! Почему надаль в свои года способен 2 часа носиться по корту, а 20тилетние футболисты сдыхают после часа игры?
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ilichkadr
1619777194
"Наверное, главное – подбор игроков." Не наверное, а абсолютно точно – подбор игроков. Если игрок не умеет остановить мяч, не видит поля и играет по принципу бей/беги, то говорить играть первым номером или иным другим не приходится. P.S. Научить играть условный Ротор не сможет и господь бог.
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Боцман59rus
1619777800
А как Зенит играет, когда с физикой нормально? ...проблема тех клубов, которые десятером в своей штрафной стоят, вот и расплачиваются отсутствием болельщиков. Черевченко уже майские отмечает?
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Вомбат
1619779517
Он прав. Даже Зенит плохо играет первым номером. Но выигрывает чемпионат, играя именно так. Остальные первым номером играют еще хуже, а второе место заберет команда, которая даже с аутсайдерами играет вторым номером.
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Hektor 84
1619782165
В Рпл даже вторым номером играть не умеют. Так выстраивают по три автобуса и пуляют на вынос.
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Hektor 84
1619782309
Америку открыл умник! В Рпл вообще ни кто в футбол играть не умеют! От того РПЛ в жопе и находится.
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zigbert
1619787136
Правильно, для такой игры нужны качественные игроки. У нас их пока нет.
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NewLife
1619791494
На первый-второй, рассчитайсь ! Надо в футбол играть. а не в номера.
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sergeypcn3fokin
1619792328
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