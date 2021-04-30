Черевченко: «В РПЛ никто не умеет играть первым номером. Даже «Зенит»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко высказался о стиле игры клубов РПЛ.
– Вы говорили, что в России никто не умеет играть первым номером.
– Никто. Даже «Зенит» не может.
– Что такое игра первым номером?
– Позиционная атака. Если кто-то в России играет первым номером, то только из-за того, что так заставляет играть соперник. Допустим, в нашем матче с «Ахматом» нас заставили.
– «Химки» и «Ахмат» – команды из середины таблицы. Разве у «Зенита», «Спартака», «Краснодара» нет внутреннего стремления играть первым номером?
– У «Краснодара» есть. Мелкий пас перед штрафной, врывания, проникающие передачи на третьего – это было поставлено, под эту философию покупались футболисты.
«Зенит» заставляют играть первым номером, потому что у них хороший подбор игроков, с ними тяжело раскрываться. У «Спартака» сейчас отличная атака – тоже незачем им давать зоны.
– Почему желание соперника перевешивает внутреннее стремление?
– Потому что изначально «Зенит» и «Спартак» знают, что против них будут играть вторым номером.
– За последние пятнадцать лет была хоть одна российская команда, умевшая играть первым номером?
– «Спартак» Олега Романцева, но это получается за тридцать.
– Это не говорит о том, что лига была слабее даже того, что есть сейчас?
– В 90-е лига была сильнее, чем сейчас, потому что играло еще союзное поколение. Сравни результаты команд в еврокубках тогда и сейчас.
– Чего не хватает нашим командам для качественной позиционной атаки?
– Наверное, главное – подбор игроков. В этом смысле самый яркий пример – «Краснодар», мы же знаем их философию. Если их подбор игроков соответствует ей, мы видим действительно красивую атаку, комбинации, много голов. Если нет – есть проблемы.
- Черевченко возглавил «Химки» в сентябре 2020 года.
- Под его руководством подмосковный клуб поднялся с 15-го на 8-е место в РПЛ.