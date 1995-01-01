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    Черевченко: «В РПЛ никто не умеет играть первым номером. Даже «Зенит»

    Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко высказался о стиле игры клубов РПЛ.

    – Вы говорили, что в России никто не умеет играть первым номером.

    – Никто. Даже «Зенит» не может.

    – Что такое игра первым номером?

    – Позиционная атака. Если кто-то в России играет первым номером, то только из-за того, что так заставляет играть соперник. Допустим, в нашем матче с «Ахматом» нас заставили.

    – «Химки» и «Ахмат» – команды из середины таблицы. Разве у «Зенита», «Спартака», «Краснодара» нет внутреннего стремления играть первым номером?

    – У «Краснодара» есть. Мелкий пас перед штрафной, врывания, проникающие передачи на третьего – это было поставлено, под эту философию покупались футболисты.

    «Зенит» заставляют играть первым номером, потому что у них хороший подбор игроков, с ними тяжело раскрываться. У «Спартака» сейчас отличная атака – тоже незачем им давать зоны.

    – Почему желание соперника перевешивает внутреннее стремление?

    – Потому что изначально «Зенит» и «Спартак» знают, что против них будут играть вторым номером.

    – За последние пятнадцать лет была хоть одна российская команда, умевшая играть первым номером?

    – «Спартак» Олега Романцева, но это получается за тридцать.

    – Это не говорит о том, что лига была слабее даже того, что есть сейчас?

    В 90-е лига была сильнее, чем сейчас, потому что играло еще союзное поколение. Сравни результаты команд в еврокубках тогда и сейчас.

    – Чего не хватает нашим командам для качественной позиционной атаки?

    – Наверное, главное – подбор игроков. В этом смысле самый яркий пример – «Краснодар», мы же знаем их философию. Если их подбор игроков соответствует ей, мы видим действительно красивую атаку, комбинации, много голов. Если нет – есть проблемы.

    • Черевченко возглавил «Химки» в сентябре 2020 года.
    • Под его руководством подмосковный клуб поднялся с 15-го на 8-е место в РПЛ.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +21908

      Боцман59rus 18 минут назад

      А как Зенит играет, когда с физикой нормально? ...проблема тех клубов, которые десятером в своей штрафной стоят, вот и расплачиваются отсутствием болельщиков. Черевченко уже майские отмечает?

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      Рейтинг: +10503

      ilichkadr 28 минут назад

      "Наверное, главное – подбор игроков."
      Не наверное, а абсолютно точно – подбор игроков. Если игрок не умеет остановить мяч, не видит поля и играет по принципу бей/беги, то говорить играть первым номером или иным другим не приходится.
      P.S. Научить играть условный Ротор не сможет и господь бог.

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      Рейтинг: +709

      ab15488 36 минут назад

      А ещё наши команды неспособны выбираться из под прессинга, бегать 90 минут, настраиваться на матчи. Удивительно слышать от тренера:во втором тайме нам не хватило сил. А почему?!?! Почему надаль в свои года способен 2 часа носиться по корту, а 20тилетние футболисты сдыхают после часа игры?

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      Рейтинг: +1873

      Nevsky_RU 37 минут назад

      Вот это новость.....
      Для всех и так это очевидно. Ну у кого голова не только для залития жижи из баклах.

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      Рейтинг: +12138

      Persona_non_Grata 1 час назад

      " В РПЛ никто не умеет играть " - после этого фразу продолжать не надо .

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      Рейтинг: +11838

      Skull_Boy 1 час назад

      С заряженными судьями и играть то не надо

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