Маркиньос – 3-й игрок в истории Лиги чемпионов, забивший в 1/4 и 1/2 в 2 сезонах подряд

В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Счет открыл футболист французов Маркиньос.

Во втором сезоне подряд он забил в четвертьфинале и полуфинале Лиги чемпионов. До него в истории турнира это удавалось только Криштиану Роналду и Антуану Гризманну.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Париже.

У Маркиньоса 5 голов в последних 12 матчах Лиги чемпионов.

Маркиньос играет за «ПСЖ» с 2013 года.