Маркиньос – 3-й игрок в истории Лиги чемпионов, забивший в 1/4 и 1/2 в 2 сезонах подряд

В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Счет открыл футболист французов Маркиньос.
Во втором сезоне подряд он забил в четвертьфинале и полуфинале Лиги чемпионов. До него в истории турнира это удавалось только Криштиану Роналду и Антуану Гризманну.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Париже.
- У Маркиньоса 5 голов в последних 12 матчах Лиги чемпионов.
- Маркиньос играет за «ПСЖ» с 2013 года.
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Источник: Бомбардир.ру