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    Маркиньос – 3-й игрок в истории Лиги чемпионов, забивший в 1/4 и 1/2 в 2 сезонах подряд

    В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Счет открыл футболист французов Маркиньос.

    Во втором сезоне подряд он забил в четвертьфинале и полуфинале Лиги чемпионов. До него в истории турнира это удавалось только Криштиану Роналду и Антуану Гризманну.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Париже.
    • У Маркиньоса 5 голов в последних 12 матчах Лиги чемпионов.
    • Маркиньос играет за «ПСЖ» с 2013 года.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    28.04.2021 22:48
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