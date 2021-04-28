Экс-арбитр Оливер: «Маккели не должен был засчитывать гол Бензема. Каземиро сфолил на Аспиликуэте»

Бывший судья Андухар Оливер считает, что рефери матча 1/2 финала ЛЧ «Реал» – «Челси» (1:1) Данни Маккели ошибочно засчитал гол форварда хозяев Карима Бензема.
«Судья не должен был засчитывать этот гол. Каземиро сфолил, оперевшись на Аспиликуэту, прежде чем Милитао сбросил мяч на Бензема», – цитирует Оливера Marca.
- Зинедин Зидан ни разу не побеждал Томаса Тухеля. Они встречались пять раз.
- «Реал» победил в одном из пяти последних матчей.
- Ответная игра пройдет 5 мая в Лондоне.
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El Chiringuito: игроки «Реала» опасаются предвзятого судейства в матче с «Челси» из-за Суперлиги
Источник: Marca