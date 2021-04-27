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    Экс-арбитр Оливер: «Маккели не должен был засчитывать гол Бензема. Каземиро сфолил на Аспиликуэте»

    Бывший судья Андухар Оливер считает, что рефери матча 1/2 финала ЛЧ «Реал»«Челси» (1:1) Данни Маккели ошибочно засчитал гол форварда хозяев Карима Бензема.

    «Судья не должен был засчитывать этот гол. Каземиро сфолил, оперевшись на Аспиликуэту, прежде чем Милитао сбросил мяч на Бензема», – цитирует Оливера Marca.

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    Источник: Marca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      rojkovpatap 52 минуты назад

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