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  • Экс-арбитр Оливер: «Маккели не должен был засчитывать гол Бензема. Каземиро сфолил на Аспиликуэте»

Экс-арбитр Оливер: «Маккели не должен был засчитывать гол Бензема. Каземиро сфолил на Аспиликуэте»

28 апреля 2021, 01:38
9

Бывший судья Андухар Оливер считает, что рефери матча 1/2 финала ЛЧ «Реал»«Челси» (1:1) Данни Маккели ошибочно засчитал гол форварда хозяев Карима Бензема.

«Судья не должен был засчитывать этот гол. Каземиро сфолил, оперевшись на Аспиликуэту, прежде чем Милитао сбросил мяч на Бензема», – цитирует Оливера Marca.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

El Chiringuito: игроки «Реала» опасаются предвзятого судейства в матче с «Челси» из-за Суперлиги

Источник: Marca
Лига чемпионов Челси Реал Бензема Карим Аспиликуэта Сесар Каземиро Маккели Данни
Комментарии (9)
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rojkovpatap
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Fusballer
1619584723
Интересно, зачем это Федуну?
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Cules2013
1619587576
Я лично фола там нигде не разглядел. Я смотрю, у нас пошла мода устраивать перепалки между бывшими и нынешними арбитрами. По всей Европе причём. Как-то это непрофессионально что-ли.
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murealbest
1619590502
И где тут фол?
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Старикан
1619596814
Большая часть таких голов засчитывается!
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portero
1619600365
Ну вот... это на заметку нашим у которых наши судейки самые плохие.... ну не лучше ничем иностранные и когда у нас судили тоже косячили будь здоров.... Всегда есть недовольные решениями арбитра, причём в каждой игре можно набрать пару эпизодов.
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