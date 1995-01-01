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    El Chiringuito: игроки «Реала» опасаются предвзятого судейства в матче с «Челси» из-за Суперлиги

    В «Реале» опасаются возможной мести УЕФА из-за создания президентом клуба Флорентино Пересом Суперлиги.

    По информации El Chiringuito, в раздевалке мадридского клуба существует напряженность перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Челси». В клубе опасаются давления со стороны арбитра Данни Маккели.

    • «Реал» примет «Челси» завтра, 27 апреля.
    • Президент «Реала» Перес – глава Суперлиги.
    • «Реал» – один из четырех клубов, не вышедших из Суперлиги.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: El Chiringuito

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      sxx2swfnmkhim 33 минуты назад

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      Рейтинг: +12487

      KLIM777 1 час назад

      Переса на костер старого маразматика

      -1
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      Рейтинг: +4843

      dinar7777dinar 1 час назад

      не реалу об этом петь ! ВАРЕнтино перес !

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      Рейтинг: +894

      САНЁК17 > dinar7777dinar 1 час назад

      Ого появился,ты куда там пропал то?а дай ка угадаю....в отпуске был(а)?

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      Рейтинг: +102

      murealbest > dinar7777dinar 6 минут назад

      Рот закрой свой, и вспомни матч челси барселона и 4 не назначенных пеналя в ворота басры

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