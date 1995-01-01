El Chiringuito: игроки «Реала» опасаются предвзятого судейства в матче с «Челси» из-за Суперлиги

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В «Реале» опасаются возможной мести УЕФА из-за создания президентом клуба Флорентино Пересом Суперлиги.
По информации El Chiringuito, в раздевалке мадридского клуба существует напряженность перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Челси». В клубе опасаются давления со стороны арбитра Данни Маккели.
- «Реал» примет «Челси» завтра, 27 апреля.
- Президент «Реала» Перес – глава Суперлиги.
- «Реал» – один из четырех клубов, не вышедших из Суперлиги.