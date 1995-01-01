El Chiringuito: игроки «Реала» опасаются предвзятого судейства в матче с «Челси» из-за Суперлиги

В «Реале» опасаются возможной мести УЕФА из-за создания президентом клуба Флорентино Пересом Суперлиги.

По информации El Chiringuito, в раздевалке мадридского клуба существует напряженность перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Челси». В клубе опасаются давления со стороны арбитра Данни Маккели.