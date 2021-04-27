Официально: у Головина диагностирован коронавирус

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов подтвердил, что полузащитник «Монако» Александр Головин сдал положительный тест на COVID-19.
«Тест на ПЦР полузащитника сборной России Александра Головина, который он сдал после воскресного матча чемпионата Франции, дал положительный результат. В связи с этим игрок в данный момент находится на карантине.
Общее самочувствие футболиста хорошее, представители тренерского и медицинского штаба сборной находятся с ним на связи.
Желаем Александру скорейшего выздоровления и ждeм его в двадцатых числах мая в расположении национальной команды для подготовки к Евро», – сказал Безуглов.
- В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 21 матч, забил четыре гола и сделал восемь ассистов.
- Сборная России проведет ближайшую игру в июне.
Источник: Телеграм-канал сборной России