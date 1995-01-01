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    Официально: у Головина диагностирован коронавирус

    Главный врач сборной России Эдуард Безуглов подтвердил, что полузащитник «Монако» Александр Головин сдал положительный тест на COVID-19.

    «Тест на ПЦР полузащитника сборной России Александра Головина, который он сдал после воскресного матча чемпионата Франции, дал положительный результат. В связи с этим игрок в данный момент находится на карантине.

    Общее самочувствие футболиста хорошее, представители тренерского и медицинского штаба сборной находятся с ним на связи.

    Желаем Александру скорейшего выздоровления и ждeм его в двадцатых числах мая в расположении национальной команды для подготовки к Евро», – сказал Безуглов.

    • В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 21 матч, забил четыре гола и сделал восемь ассистов.
    • Сборная России проведет ближайшую игру в июне.

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    Источник: Телеграм-канал сборной России

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