Официально: у Головина диагностирован коронавирус

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов подтвердил, что полузащитник «Монако» Александр Головин сдал положительный тест на COVID-19.

«Тест на ПЦР полузащитника сборной России Александра Головина, который он сдал после воскресного матча чемпионата Франции, дал положительный результат. В связи с этим игрок в данный момент находится на карантине.

Общее самочувствие футболиста хорошее, представители тренерского и медицинского штаба сборной находятся с ним на связи.

Желаем Александру скорейшего выздоровления и ждeм его в двадцатых числах мая в расположении национальной команды для подготовки к Евро», – сказал Безуглов.