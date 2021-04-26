Фетисов – о новом тренере «Спартака»: «Ситуация не на паузе. Сформирован шорт-лист кандидатов»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов ответил на вопрос о выборе нового главного тренера для команды.

– Ситуация с поиском тренера по-прежнему на стопе?

– Ситуация не на паузе. В клубе сформирован шорт-лист кандидатов, из которых выберут тренера, готового возглавить команду после ухода Доменико Тедеско.

«Спартак» идет на третьем месте в РПЛ.

Тедеско покинет пост главного тренера по окончании сезона в связи с истечением срока контракта.

О решении немца уйти известно с декабря прошлого года.

Фетисов – о твите «Спартака» про конюшню: «ЦСКА сам популяризирует эту тему. Их маскот – конь»