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    Фетисов – о новом тренере «Спартака»: «Ситуация не на паузе. Сформирован шорт-лист кандидатов»

    Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов ответил на вопрос о выборе нового главного тренера для команды.

    – Ситуация с поиском тренера по-прежнему на стопе?

    – Ситуация не на паузе. В клубе сформирован шорт-лист кандидатов, из которых выберут тренера, готового возглавить команду после ухода Доменико Тедеско.

    • «Спартак» идет на третьем месте в РПЛ.
    • Тедеско покинет пост главного тренера по окончании сезона в связи с истечением срока контракта.
    • О решении немца уйти известно с декабря прошлого года.

    Фетисов – о твите «Спартака» про конюшню: «ЦСКА сам популяризирует эту тему. Их маскот – конь»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7827

      NewLife 1 час назад

      Перевожу ответ на русский язык: не хера у нас пока с тренером не получается, надеемся уговорить Тедеско.

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      Рейтинг: +3325

      Fusballer 3 часа назад

      Шорт-лист: Клопп, Гвардиола, Флик, Аллегри, Симеоне

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