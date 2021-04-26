Фетисов – о твите «Спартака» про конюшню: «ЦСКА сам популяризирует эту тему. Их маскот – конь»

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал запись в твиттере клуба после победы над ЦСКА (1:0) в 27-м туре РПЛ.

«Спартак» написал: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»

– Появление сообщения в адрес соперника с использованием конюшни, на ваш взгляд, нормально для официального аккаунта Спартака?

– Не секрет, что у футбольных клубов есть прозвища. В ЦСКА часто популяризуют эту тему сами: их маскот – конь, перед каждым матчем выходит программа «По коням», диктор на стадионе мотивирует болельщиков словом «поскакали».

Да и твиттер – это площадка, где не общаются языком официальных писем.

– А баннер с охотником?

– Очень яркий перформанс получился. Дерби – это максимальный накал страстей.

Спартаковцы больше тайма играли в большинстве.

Команда на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.

ЦСКА потерпел 3-е поражение подряд и идет вне зоны еврокубков

ЦСКА – о твите «Спартака» про конюшню: «Башкирский мед в голову ударил?»