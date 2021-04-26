Фетисов – о твите «Спартака» про конюшню: «ЦСКА сам популяризирует эту тему. Их маскот – конь»

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал запись в твиттере клуба после победы над ЦСКА (1:0) в 27-м туре РПЛ.
«Спартак» написал: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»
– Появление сообщения в адрес соперника с использованием конюшни, на ваш взгляд, нормально для официального аккаунта Спартака?
– Не секрет, что у футбольных клубов есть прозвища. В ЦСКА часто популяризуют эту тему сами: их маскот – конь, перед каждым матчем выходит программа «По коням», диктор на стадионе мотивирует болельщиков словом «поскакали».
Да и твиттер – это площадка, где не общаются языком официальных писем.
– А баннер с охотником?
– Очень яркий перформанс получился. Дерби – это максимальный накал страстей.
- Спартаковцы больше тайма играли в большинстве.
- Команда на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.
- ЦСКА потерпел 3-е поражение подряд и идет вне зоны еврокубков
ЦСКА – о твите «Спартака» про конюшню: «Башкирский мед в голову ударил?»