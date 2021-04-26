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  • Фетисов – о твите «Спартака» про конюшню: «ЦСКА сам популяризирует эту тему. Их маскот – конь»

Фетисов – о твите «Спартака» про конюшню: «ЦСКА сам популяризирует эту тему. Их маскот – конь»

26 апреля 2021, 01:15
7

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал запись в твиттере клуба после победы над ЦСКА (1:0) в 27-м туре РПЛ.

«Спартак» написал: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»

– Появление сообщения в адрес соперника с использованием конюшни, на ваш взгляд, нормально для официального аккаунта Спартака?

– Не секрет, что у футбольных клубов есть прозвища. В ЦСКА часто популяризуют эту тему сами: их маскот – конь, перед каждым матчем выходит программа «По коням», диктор на стадионе мотивирует болельщиков словом «поскакали».

Да и твиттер – это площадка, где не общаются языком официальных писем.

– А баннер с охотником?

– Очень яркий перформанс получился. Дерби – это максимальный накал страстей.

  • Спартаковцы больше тайма играли в большинстве.
  • Команда на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.
  • ЦСКА потерпел 3-е поражение подряд и идет вне зоны еврокубков

ЦСКА – о твите «Спартака» про конюшню: «Башкирский мед в голову ударил?»

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (7)
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Niko
1619407850
Вот че дурку пороть, если и так всем все понятно. Злорадство совершенно ясное чувство и говорит все о его обладателе. Радуйтесь своей победе, а не чужому поражению. Вообще все эти межклубные распри так тупо. Ладно фанаты, там у подавляющего большинства одна извилина, но клубы то куда? Как по мне вот точно это не добавляет ничего позитивного.
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SLADE2020
1619420488
Фетисов, зачем перед судьбинушкой обиженными оправдываться? Пошли они лесом. Пусть от слово свинья раз и навсегда избавятся и извинятся при этом. Всю жизнь они конюшней были, а тут вдруг разобиделись. Всем валерьянку пить, а футболистам двухразовые тренировки. Ахметова на теорию по обучению правил футбола.
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neveldomha
1619421164
Ну признайте, болелы, дебильный получился баннер. Только дебильная свинья будет стрелять по лошадям. В следующий раз фаны ЦСКА вывесят Олича в образе мясника с надписью "пришло время освежевать свинячью тушу". Я за то, чтобы штрафанули Спартак и в следующий раз никому не пришло в голову устраивать вот такие вот неспортивные провокации.
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NewLife
1619424433
Дебилы, б.л.я.
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general.lizyukov
1619426341
То есть, называть вас свиньями, а клуб - свинарником - нормально будет? Твитер же, ничего особенного. Нормально для рядовых болельщиков так общаться, для официальных лиц неприемлемо.
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maygli
1619435541
Опять этот недоумок. Прежде чем что-то сочинять, вспомнил бы про Уфу. Писатель ё...
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Hektor 84
1619450955
Более чем достойный ответ
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