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    Фетисов – о твите «Спартака» про конюшню: «ЦСКА сам популяризирует эту тему. Их маскот – конь»

    Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал запись в твиттере клуба после победы над ЦСКА (1:0) в 27-м туре РПЛ.

    «Спартак» написал: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»

    – Появление сообщения в адрес соперника с использованием конюшни, на ваш взгляд, нормально для официального аккаунта Спартака?

    – Не секрет, что у футбольных клубов есть прозвища. В ЦСКА часто популяризуют эту тему сами: их маскот – конь, перед каждым матчем выходит программа «По коням», диктор на стадионе мотивирует болельщиков словом «поскакали».

    Да и твиттер – это площадка, где не общаются языком официальных писем.

    – А баннер с охотником?

    – Очень яркий перформанс получился. Дерби – это максимальный накал страстей.

    • Спартаковцы больше тайма играли в большинстве.
    • Команда на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.
    • ЦСКА потерпел 3-е поражение подряд и идет вне зоны еврокубков

    ЦСКА – о твите «Спартака» про конюшню: «Башкирский мед в голову ударил?»

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    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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