ЦСКА – о твите «Спартака» про конюшню: «Башкирский мед в голову ударил?»

Пресс-служба ЦСКА прокомментировала запись в твиттере «Спартака», опубликованную после победы (1:0) в матче 27-го тура РПЛ.

«Спартак» написал: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»

«SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику, или башкирский мeд так в голову ударил?», – ответил на сообщение «Спартака» твиттер ЦСКА.

Спартаковцы больше тайма играли в большинстве.

Команда на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.

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