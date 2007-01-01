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    ЦСКА – о твите «Спартака» про конюшню: «Башкирский мед в голову ударил?»

    Пресс-служба ЦСКА прокомментировала запись в твиттере «Спартака», опубликованную после победы (1:0) в матче 27-го тура РПЛ.

    «Спартак» написал: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»

    «SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику, или башкирский мeд так в голову ударил?», – ответил на сообщение «Спартака» твиттер ЦСКА.

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    Источник: твиттер ЦСКА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3600

      AtticusFinch 1 час назад

      Пока Вы лаете - Бомжи с Сочи пилят очки , а потом из группы смерти во главе с Бенфикой и Лион вылетают с 4 места в никуда))

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      Рейтинг: +369

      Pudddle 1 час назад

      Брюква! Гы-гы-гы!

      0
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      Рейтинг: +4272

      Павелий 1 час назад

      Что SMM перестарался - справедливо. А Тедеско-то вам прямо сейчас чем не угодил?

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