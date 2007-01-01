ЦСКА – о твите «Спартака» про конюшню: «Башкирский мед в голову ударил?»

Пока Вы лаете - Бомжи с Сочи пилят очки , а потом из группы смерти во главе с Бенфикой и Лион вылетают с 4 места в никуда))
Пресс-служба ЦСКА прокомментировала запись в твиттере «Спартака», опубликованную после победы (1:0) в матче 27-го тура РПЛ.
«Спартак» написал: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»
«SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику, или башкирский мeд так в голову ударил?», – ответил на сообщение «Спартака» твиттер ЦСКА.
- Спартаковцы больше тайма играли в большинстве.
- Команда на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.
- ЦСКА потерпел 3-е поражение подряд и идет вне зоны еврокубков
Джикия – после 1:0 с ЦСКА: «Спартак» зависит от результатов «Локомотива»