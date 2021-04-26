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  • ЦСКА – о твите «Спартака» про конюшню: «Башкирский мед в голову ударил?»

ЦСКА – о твите «Спартака» про конюшню: «Башкирский мед в голову ударил?»

26 апреля 2021, 00:20
10

Пресс-служба ЦСКА прокомментировала запись в твиттере «Спартака», опубликованную после победы (1:0) в матче 27-го тура РПЛ.

«Спартак» написал: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?»

«SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику, или башкирский мeд так в голову ударил?», – ответил на сообщение «Спартака» твиттер ЦСКА.

  • Спартаковцы больше тайма играли в большинстве.
  • Команда на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.
  • ЦСКА потерпел 3-е поражение подряд и идет вне зоны еврокубков

Джикия – после 1:0 с ЦСКА: «Спартак» зависит от результатов «Локомотива»

Источник: твиттер ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (10)
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Павелий
1619387786
Что SMM перестарался - справедливо. А Тедеско-то вам прямо сейчас чем не угодил?
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ArReal
1619388745
Пока Вы лаете - Бомжи с Сочи пилят очки , а потом из группы смерти во главе с Бенфикой и Лион вылетают с 4 места в никуда))
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Томик
1619402448
Вот и стоило весь вечер о порядочности и воспитанности трындеть, чтобы такое уг сочинить.
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Микояновский мясокомбинат
1619413431
Какой мед??? У них рыло в пуху, причем постоянно)))
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NewLife
1619424681
Ответ, как и вопрос, не блещет умом.
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DOCTOR PENALTY
1619431578
Достойно.
Ответить
Spinorr
1619436323
Отлично ответили.
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Hektor 84
1619449802
А при чем здесь главный тренер Спартака? То как себя ведет Тедеско на бровке это не ваше дело. Зато ганчарка вечно как дохлый окунь был! А Оля вообще не понятный тип, как будто с бодуна и не в курсе куда попал))) а Леня на всех стадионах кресла раскачивал))) конские обиженки
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