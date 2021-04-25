Джикия – после 1:0 с ЦСКА: «Спартак» зависит от результатов «Локомотива»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 27-го тура РПЛ.

«У нас ещe три важные игры, не будем обсуждать летнюю перестройку. Нужно готовиться к следующей игре. Есть задачи на этот сезон, от них и будут строиться планы и выводы. «Спартак» играет сериями? Вот сейчас две проиграли, одну выиграли, три осталось. Дай бог, чтобы остальные выиграли.

Сейчас такая ситуация, что мы зависим от результатов «Локомотива» и должны сами добиваться побед. Мне хочется, чтобы железнодорожники потеряли очки в следующих трeх играх.

Не обсуждаю судей после игр для интервью. Своe мнение я могу высказывать в раздевалке: обсудить какие-то решения с ребятами, как, например, было сегодня. Я к этому отношусь спокойно. Решения, которые будут решаться в судейском комитете, точно пройдут без меня.

Что касается поражения от «Уфы», если хоть один человек скажет мне, что это было, я с удовольствием его выслушаю. У меня нет объяснений», – сказал Джикия.