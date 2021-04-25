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  • Джикия – после 1:0 с ЦСКА: «Спартак» зависит от результатов «Локомотива»

Джикия – после 1:0 с ЦСКА: «Спартак» зависит от результатов «Локомотива»

25 апреля 2021, 23:21
14

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 27-го тура РПЛ.

«У нас ещe три важные игры, не будем обсуждать летнюю перестройку. Нужно готовиться к следующей игре. Есть задачи на этот сезон, от них и будут строиться планы и выводы. «Спартак» играет сериями? Вот сейчас две проиграли, одну выиграли, три осталось. Дай бог, чтобы остальные выиграли.

Сейчас такая ситуация, что мы зависим от результатов «Локомотива» и должны сами добиваться побед. Мне хочется, чтобы железнодорожники потеряли очки в следующих трeх играх.

Не обсуждаю судей после игр для интервью. Своe мнение я могу высказывать в раздевалке: обсудить какие-то решения с ребятами, как, например, было сегодня. Я к этому отношусь спокойно. Решения, которые будут решаться в судейском комитете, точно пройдут без меня.

Что касается поражения от «Уфы», если хоть один человек скажет мне, что это было, я с удовольствием его выслушаю. У меня нет объяснений», – сказал Джикия.

  • «Спартак» на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.
  • ЦСКА потерпел 3-е поражение подряд.
  • Команда идет вне зоны еврокубков.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Джикия Георгий
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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вальтер79
1619382403
вся надежда на Зенит))))))
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Ловкий Бубен
1619382845
от результатов Зенита он хотел сказать, но не смог.., не волнуйтесь всё будет хорошо
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ArReal
1619383404
Не волнуйтесь - Зенит и Локомотив ничейку и все будут довольны)))У Локомотива в защите сын Ротенберга играет)) дальше можно не продолжать))
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paracetamol
1619383873
Свини всегда от кого-то зависят, даже от мясокомбината, где их пустят на полуфабрикаты.
Ответить
Mr Green
1619383873
Достойный ответ
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Play
1619407611
От результатов Уфы вы, блин, зависите.
Ответить
slavа0508
1619411729
Георгий как не печально , но ждём подачки от Питера,,,
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Garrincha58
1619412899
простимулируйте Зенит и будет вам счастье
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Урия Гип 2
1619417204
Дзюбу с Азмуном попросите помочь.
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zigbert
1619440475
Трудная задача выиграть три матча но именно это и надо делать чтобы добиться приемлемого результата.
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