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    Джикия – после 1:0 с ЦСКА: «Спартак» зависит от результатов «Локомотива»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 27-го тура РПЛ.

    «У нас ещe три важные игры, не будем обсуждать летнюю перестройку. Нужно готовиться к следующей игре. Есть задачи на этот сезон, от них и будут строиться планы и выводы. «Спартак» играет сериями? Вот сейчас две проиграли, одну выиграли, три осталось. Дай бог, чтобы остальные выиграли.

    Сейчас такая ситуация, что мы зависим от результатов «Локомотива» и должны сами добиваться побед. Мне хочется, чтобы железнодорожники потеряли очки в следующих трeх играх.

    Не обсуждаю судей после игр для интервью. Своe мнение я могу высказывать в раздевалке: обсудить какие-то решения с ребятами, как, например, было сегодня. Я к этому отношусь спокойно. Решения, которые будут решаться в судейском комитете, точно пройдут без меня.

    Что касается поражения от «Уфы», если хоть один человек скажет мне, что это было, я с удовольствием его выслушаю. У меня нет объяснений», – сказал Джикия.

    • «Спартак» на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов.
    • ЦСКА потерпел 3-е поражение подряд.
    • Команда идет вне зоны еврокубков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 23:21
    Комментарии8
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      Рейтинг: +10711

      paracetamol 1 минуту назад

      Свини всегда от кого-то зависят, даже от мясокомбината, где их пустят на полуфабрикаты.

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      Рейтинг: +787

      Mr Green 1 минуту назад

      Достойный ответ

      0
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      Рейтинг: +12081

      Persona_non_Grata 5 минут назад

      Спартак» зависит от результатов «Локомотива - Америку открыл ((( , САМИ ВИНОВАТЫ - два поражения откинули вас в хвост уходящего " поезда " (((

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      Рейтинг: +376

      Pudddle 7 минут назад

      Persona_Glatandra, еще смотрю, не успел сунуть рыло на ветку! Гы-гы-гы

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      Рейтинг: +12081

      Persona_non_Grata > Pudddle 5 минут назад

      " Тьфу на тебя , тьфу на тебя еще раз "

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      Рейтинг: +3600

      AtticusFinch 9 минут назад

      Не волнуйтесь - Зенит и Локомотив ничейку и все будут довольны)))У Локомотива в защите сын Ротенберга играет)) дальше можно не продолжать))

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      Рейтинг: +1102

      Ловкий Бубен 18 минут назад

      от результатов Зенита он хотел сказать, но не смог.., не волнуйтесь всё будет хорошо

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      Рейтинг: +191

      вальтер79 26 минут назад

      вся надежда на Зенит))))))

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