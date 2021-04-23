Экс-вратарь «Ростова» Радич: «После разрыва почки в матче с «Теркеком» Кадыров дал мне 50 тысяч долларов»

Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич поделился воспоминаниями об игре с «Тереком» в 2011 году, в которой он потерял почку.

Голкипер столкнулся с Зауром Садаевым , что привело к разрыву внутреннего органа.

, что привело к разрыву внутреннего органа. После перенесенной операции серб решил завершить карьеру.

– Я же вообще в том году хорошо играл. К тому моменту заканчивался контракт, были неплохие варианты – как продление с «Ростовом», так и продолжение в других российских клубах. И тут в один момент все ломается, хотя мог еще три-четыре года на высоком уровне отыграть.

Но я понял, что 31 год, у меня уже к тому моменту трое детей – я имею право делать все, что хочу со своей жизнью, но их жизни портить права я не имею. У того же Класнича в Германии еще хуже ситуация была – три трансплантации, а он все равно играл. Но я решил, что ломать все ради трех лет футбольной карьеры – не мой вариант.

– Вы долго для себя это решали [завершить карьеру]?

– Достаточно. Я ведь еле выжил: реанимация, внутреннее кровотечение. Доктор, который делал операцию, буквально спас мне жизнь. Как все было: когда все это случилось, я ведь продолжил играть. Ну больно – но это ж вратарская жизнь, без боли никак (улыбается). Я понял, что что-то не так, только когда уже начал терять сознание.

Самую главную опасность представляло внутреннее кровотечение — на первых исследованиях его не заметили. В итоге хирург на операции вот всю эту кровь вернул в вену — а я к тому моменту уже два или два с половиной литра крови потерял, счет на минуты шел. Это меня спасло. Очень жаль, что после всего этого так и не увиделся с этим врачом.

– А насколько не сразу поняли всю опасность состояния?

- После игры я зашел в раздевалку, понимаю, что теряю сознание. Вызвали скорую, отвезли в больницу, но тогда же Пасха была – докторов особо не было. Делают УЗИ – ничего нет, рентген – все нормально. Говорят: сейчас вернем на базу. Но на всякий случай сделали МРТ с контрастом.

И тут я вижу, что все забегали. Только тогда и поняли, сразу начали готовить к операции. А праздник, анестезиолога нет – пришлось экстренно всех вызывать.

– Самая неожиданная поддержка в больнице от кого была?

– Звонок от Кадырова, который помог мне финансово в тот момент – 50 тысяч долларов дал. Не помню, был ли я еще в больнице или уже вышел, когда он позвонил.

Это для меня крайне неожиданно – ладно там кто-то из клуба бы связался, а он-то ко всей этой истории прямого отношения не имел.