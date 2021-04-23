Главные новости дня. Санкт-Петербург примет три матча Евро-2020 вместо Дублина, «Милан» продлил контракт с Ибрагимовичем

«Краснодар» сделал «Локомотиву» предложение о трансфере Мухина

УЕФА может отдать Англии освободившиеся матчи Евро-2020 за помощь в ликвидации Суперлиги

УЕФА может исключить «Ювентус» и «Реал» из еврокубков на следующий сезон из-за Суперлиги

Санкт-Петербург примет три матча Евро-2020 вместо Дублина

Лапорта сообщил Тебасу о создании Суперлиги за три дня до старта проекта. Глава Ла Лиги предупредил УЕФА

Олич намерен пригласить в ЦСКА Чорлуку

Моуринью может возглавить «Валенсию»

«Отказ был бы исторической ошибкой»: «Барселона» остается в Суперлиге

«Милан» объявил о продлении контракта с Ибрагимовичем

Месси 12-й сезон подряд забил не менее 25 голов в чемпионате. Это рекорд