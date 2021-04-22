«Отказ был бы исторической ошибкой»: «Барселона» остается в Суперлиге

«Барселона» опубликовала заявление, в котором излагается позиция клуба касательно создания Суперлиги Европы.

«Барселона» разделяет мнение большинства европейских топ-клубов о том, что в футболе необходимо провести структурные реформы, направленные на обеспечение финансовой устойчивости и жизнеспособности, повышение зрелищности для болельщиков. Особенно, в условиях нынешнего социально-экономического климата.

В связи с этим совет директоров «Барселоны» в срочном порядке принял решение об участии в Суперлиги в качестве клуба-учредителя соревнования. Цель турнира – повышение качества и привлекательности шоу, предлагаемого для зрителей. Кроме того, это помогло бы найти новые формулы солидарности в футбольной семье.

Решение было принято с убеждением, что отказ от участия в этом проекте в качестве клуба-основателя был бы исторической ошибкой. Как один из ведущих спортивных клубов мира, мы стремимся быть лидерами, это является неотъемлемой частью самобытности и спортивного и социального духа организации.

Учитывая реакцию общества, вызванную вышеупомянутой инициативой, нельзя отрицать, что «Барселона» понимает необходимость проведения гораздо более глубокого анализа причин, вызвавших эту реакцию. Это упражнение по углублeнному анализу требует времени и хладнокровия, чтобы больше не предпринимать каких-либо поспешных действий.

Мы считаем не менее важным подчеркнуть объективный факт, что суд ООН уже предоставил запрашиваемую срочную юридическую защиту, подтвердив тем самым законность инициативы клубов-основателей проекта Суперлиги. В связи с этим клуб считает неправильным, что необходимый процесс размышлений и дебатов устанавливается под критериями неоправданного давления и запугивания.

Несмотря на то, что «Барселона» прекрасно осознает важность и информационный интерес, вызванный этим вопросом, а также необходимость всегда действовать с максимальной прозрачностью, клуб всегда будет действовать с осторожностью и призывает к максимальному пониманию, уважению и даже терпению со стороны болельщиков и общественности в целом», – говорится в заявлении.