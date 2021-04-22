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  • «Отказ был бы исторической ошибкой»: «Барселона» остается в Суперлиге

«Отказ был бы исторической ошибкой»: «Барселона» остается в Суперлиге

22 апреля 2021, 20:44
46

«Барселона» опубликовала заявление, в котором излагается позиция клуба касательно создания Суперлиги Европы.

«Барселона» разделяет мнение большинства европейских топ-клубов о том, что в футболе необходимо провести структурные реформы, направленные на обеспечение финансовой устойчивости и жизнеспособности, повышение зрелищности для болельщиков. Особенно, в условиях нынешнего социально-экономического климата.

В связи с этим совет директоров «Барселоны» в срочном порядке принял решение об участии в Суперлиги в качестве клуба-учредителя соревнования. Цель турнира – повышение качества и привлекательности шоу, предлагаемого для зрителей. Кроме того, это помогло бы найти новые формулы солидарности в футбольной семье.

Решение было принято с убеждением, что отказ от участия в этом проекте в качестве клуба-основателя был бы исторической ошибкой. Как один из ведущих спортивных клубов мира, мы стремимся быть лидерами, это является неотъемлемой частью самобытности и спортивного и социального духа организации.

Учитывая реакцию общества, вызванную вышеупомянутой инициативой, нельзя отрицать, что «Барселона» понимает необходимость проведения гораздо более глубокого анализа причин, вызвавших эту реакцию. Это упражнение по углублeнному анализу требует времени и хладнокровия, чтобы больше не предпринимать каких-либо поспешных действий.

Мы считаем не менее важным подчеркнуть объективный факт, что суд ООН уже предоставил запрашиваемую срочную юридическую защиту, подтвердив тем самым законность инициативы клубов-основателей проекта Суперлиги. В связи с этим клуб считает неправильным, что необходимый процесс размышлений и дебатов устанавливается под критериями неоправданного давления и запугивания.

Несмотря на то, что «Барселона» прекрасно осознает важность и информационный интерес, вызванный этим вопросом, а также необходимость всегда действовать с максимальной прозрачностью, клуб всегда будет действовать с осторожностью и призывает к максимальному пониманию, уважению и даже терпению со стороны болельщиков и общественности в целом», – говорится в заявлении.

Источник: Официальный сайт «Барселоны»
Испания. Примера Барселона
Комментарии (46)
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Лфшт
1619115397
хотелось бы, чтобы после этого люди просто перестали тратить свои деньги, на всё что приносит Барселоне деньги. Естественно они не откажутся, ибо долги такие у Барсы (около 1 млрд), что для нее это был шанс вылезти из них, но вот хера с два не прокатило. И по делом.
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slavа0508
1619115791
Вот цитата из обращения ,, Цель турнира – повышение качества и привлекательности шоу, предлагаемого для зрителей" В том то и дело что это уже стало бы шоу а не спорт и соревнование,,,,
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NewLife
1619117066
Своим заявлением Барса сильно затруднила будущие поездки для игр с английскими клубами, Они не представляют, какую обструкцию они получат от фанов сити, мю и ливера. И вот небольшой ликбез для руководства испанского клуба, что-то там пролепетавшего про получение юр защиты от суда ООН. Вот чем занимается этот суд: мирное разрешение споров и разногласий между государствами и обеспечение правопорядка и законности в мире. Испания разве впряглась за какталоцев ? С каким государством они собтраются спорить в суде ООН. В общем эти севшие в финансовую лужу люди, еще и н.еграмотные.
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Cules2013
1619117364
ну и зря
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Pablo Aimar
1619118188
шоу.. так можно из футбола подобие рестлинга сделать. шоу с голами, финтами и сценарием заранее написанным. но будет ли это тем искромётным волевым, непредсказуемым и эмоциональным видом спорта? вряд ли.
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portero
1619118751
Выкинуть из ЛЧ на следующий год вместе с Реалом и итальянцами, пусть играют между собой .
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filosof sparty
1619118847
Очень интересно, но ...уя непонятно!
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RusUltras
1619120617
Естественно, что Реал и Барселона будут топить за Суперлигу, миллиардные долги сами себя не оплатят
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FanatSerj
1619123753
"суд ООН" - а эти тут вообще каким концом ? потому что штаб квартира в Нью-Йорке ? ))
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JTherry
1619123798
Реал и Барса - два клуба, два самых ценных в мире бренда, где владельцами являются десятки тысяч болельщиков (socios), поддерживающих клубы взносами... у обоих есть немалые долги, при сумасшедших ЗП у игроков... похоже, решение уйти в Суперлигу вынужденное с целью погашения долгов - "в футболе необходимо провести структурные реформы, направленные на обеспечение финансовой устойчивости и жизнеспособности"... можно сколько угодно возмущаться гонорарами футболистов этих клубов, но без этих игроков они не были бы ни Реалом, ни Барсой... надеюсь, что клубы найдут общий язык с руководством УЕФА...
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