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    «Отказ был бы исторической ошибкой»: «Барселона» остается в Суперлиге

    «Барселона» опубликовала заявление, в котором излагается позиция клуба касательно создания Суперлиги Европы.

    «Барселона» разделяет мнение большинства европейских топ-клубов о том, что в футболе необходимо провести структурные реформы, направленные на обеспечение финансовой устойчивости и жизнеспособности, повышение зрелищности для болельщиков. Особенно, в условиях нынешнего социально-экономического климата.

    В связи с этим совет директоров «Барселоны» в срочном порядке принял решение об участии в Суперлиги в качестве клуба-учредителя соревнования. Цель турнира – повышение качества и привлекательности шоу, предлагаемого для зрителей. Кроме того, это помогло бы найти новые формулы солидарности в футбольной семье.

    Решение было принято с убеждением, что отказ от участия в этом проекте в качестве клуба-основателя был бы исторической ошибкой. Как один из ведущих спортивных клубов мира, мы стремимся быть лидерами, это является неотъемлемой частью самобытности и спортивного и социального духа организации.

    Учитывая реакцию общества, вызванную вышеупомянутой инициативой, нельзя отрицать, что «Барселона» понимает необходимость проведения гораздо более глубокого анализа причин, вызвавших эту реакцию. Это упражнение по углублeнному анализу требует времени и хладнокровия, чтобы больше не предпринимать каких-либо поспешных действий.

    Мы считаем не менее важным подчеркнуть объективный факт, что суд ООН уже предоставил запрашиваемую срочную юридическую защиту, подтвердив тем самым законность инициативы клубов-основателей проекта Суперлиги. В связи с этим клуб считает неправильным, что необходимый процесс размышлений и дебатов устанавливается под критериями неоправданного давления и запугивания.

    Несмотря на то, что «Барселона» прекрасно осознает важность и информационный интерес, вызванный этим вопросом, а также необходимость всегда действовать с максимальной прозрачностью, клуб всегда будет действовать с осторожностью и призывает к максимальному пониманию, уважению и даже терпению со стороны болельщиков и общественности в целом», – говорится в заявлении.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +4740

      filosof sparty 22 минуты назад

      Очень интересно, но ...уя непонятно!

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      Рейтинг: +46792

      portero 23 минуты назад

      Выкинуть из ЛЧ на следующий год вместе с Реалом и итальянцами, пусть играют между собой .

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      Рейтинг: +10748

      DeStar > portero 12 минут назад

      у клубов есть право создавать че хотят ( я думаю вряд ли это где-то запрещено, клубы уефа не принадлежат) а вот уефа скорее всего не имеет право выкинуть клубы из еврокубках если те не имеют нарушений( ффп там или договорняки) на общих основаниях.

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      Рейтинг: +20021

      bset 24 минуты назад

      Где больше денег, а где зрелищность. Зрелищность в том, что вы с Реалом скупите всех топовых игроков мира и смотреть футбол станет неинтересно, так как вы будете в заведомо выигрышной позиции? Сокращайте контракты и прекращайте покупать игроков за огромные суммы и вам этого бюджета будет достаточно. Это такой идиотизм - задрать расходы, а потом ныть, что денег нет. Все деньги на значимые для человека вещи должны идти. Участники шоу не должны в разы больше врачей, учителей и спасателей получать. Это неправильно.

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      Рейтинг: +159

      Pablo Aimar 33 минуты назад

      шоу.. так можно из футбола подобие рестлинга сделать. шоу с голами, финтами и сценарием заранее написанным. но будет ли это тем искромётным волевым, непредсказуемым и эмоциональным видом спорта? вряд ли.

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      Рейтинг: +11820

      Cules2013 46 минут назад

      ну и зря

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      Рейтинг: +3891

      solodealer 48 минут назад

      Не знаю... по-моему, "суперлига" - это честное признание того, что во всех "лигах" уже давно де-факто существуют - некий закрытый (!!!) многолетний постоянный пул суперклубов с суперденьгами... , которые уже давно только промеж себя призы и разыгрывают! Какой нахрен "чемпионат Испании" с такими слонами, как Реал, Барса и Атлетико???!!! Какие шансы, хотя бы, приблизиться к медалям у всяких алавесов и уэсок? В РФ у тамбовых и прочих голожопых??? Разве полмиллиарда золотых, полученных лично Месси за последние всего 4 года в Барсе - это не цирк??? О каком "спорте" с приходом суперлиги пожалел Пеп? С ТАКИМ-ТО БЮДЖЕТОМ у своего Мансити???))) Не стыдно ему "честно по-спортивному бороться с вест бромвичами"?))) Супер лига уже давно существует де-факто! Так и пусть в отдельном своём болоте меряются длиной и толщиной мощны!))) А МЫ НА ЭТОТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ЦИРК БУДЕМ ПЯЛИТЬСЯ "РАДИ ЛЮБВИ К ИСКУССТВУ"!)))

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      Рейтинг: +184

      Deadlord > solodealer 14 минут назад

      Ну не скажи, тот же самый Атлетико, не так давно топом в испании стал. Да и в апл Лестер из средняка в чемпиона и в постоянного претендента на еврокубки превратился. Кончено всегда топы будут главными претендентами на медали, но у всех есть шансы

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      Рейтинг: +7872

      NewLife 51 минуту назад

      Своим заявлением Барса сильно затруднила будущие поездки для игр с английскими клубами, Они не представляют, какую обструкцию они получат от фанов сити, мю и ливера. И вот небольшой ликбез для руководства испанского клуба, что-то там пролепетавшего про получение юр защиты от суда ООН. Вот чем занимается этот суд: мирное разрешение споров и разногласий между государствами и обеспечение правопорядка и законности в мире. Испания разве впряглась за какталоцев ? С каким государством они собтраются спорить в суде ООН. В общем эти севшие в финансовую лужу люди, еще и н.еграмотные.

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      Рейтинг: +7872

      NewLife > NewLife 49 минут назад

      Извиняюсь за написание слова: н.еграмотные, поскольку Бомбардиру всюду мерещатся н.е.г.р.ы, и он закрывает все звездочками.

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      Рейтинг: +2810

      absent32 52 минуты назад

      удачи!!)))

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      Рейтинг: +18452

      slavutiq70 1 час назад

      Вот цитата из обращения ,, Цель турнира – повышение качества и привлекательности шоу, предлагаемого для зрителей" В том то и дело что это уже стало бы шоу а не спорт и соревнование,,,,

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      Рейтинг: +257

      Fetax 1 час назад

      Ура! Надеюсь, все 12 клубoв найдут в себе силы и дoведут прoект дo кoнца. Футбoл дoлжен быть для зрителя, а не для бюрoкратoв.

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      Рейтинг: +10748

      DeStar > Fetax 10 минут назад

      поверь ты мне ,владельцы и директора супер клубов в период пандемии и находясь( как они кричат) на грани экономических проблем, точно будут заинтересованы не в спорте. а именно в привлекательности. Придумают потом реально матчи на 45 минут вместо 90, чтобы за сезон проводил клуб не ( например) 38 матчей, а 76, тупо через день ,зато по 45 минут всего - а это можно стадион собрать не 38/2 ( дома и в гостях же игры) раз ,а 76/2. и так далее и тому подобное

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