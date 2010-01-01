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    Моуринью может возглавить «Валенсию»

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью может вернуться в Испанию, где он с 2010 по 2013 год возглавлял «Реал».

    Как сообщает The Sun со ссылкой на Todo Fichajes, в услугах португальца заинтересована «Валенсия», владелец которой Питер Лим уже связывался с агентом 58-летнего специалиста Жорже Мендешем.

    • «Тоттенхэм» уволил Моуринью в минувший понедельник.
    • «Валенсия» идет на 14-м месте в Примере.

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    Источник: The Sun

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10748

      DeStar 15 минут назад

      ну вот по тиху свое место и займет ,при всем уважении моур достаточно странный тренер и результаты у него ни туда ни сюда ,последний успех - с челси, потом резкий провал, провал в мю ,провал в ттх.

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      Рейтинг: +242

      BRAZILES 1 час назад

      ВОТ КАК ПАЛ --- незаменимый необыкновенный непобедимый Мауриньо -----скатился до Валенсии ----ачто будет дальше ?----в РОССИЮ его ----сукуособенного ------правда бабусиков он уже нагреб ---МАМА НЕГОРЮЙ

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      Рейтинг: +3891

      solodealer 1 час назад

      Любопытно...Мы чего-то не знаем о будущем бюджете и "плане закупок" Валенсии?)))
      Не знаю, как насчёт футбола... а вот на деньги нюх Маур точно не потерял!))

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      Рейтинг: -935

      СуперПАВ9 1 час назад

      Не сможет Мауринье поднять Валеньсию

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      Рейтинг: +8

      stоks 2 часа назад

      Пpогнозы футбольных матчей infostavki.ru

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