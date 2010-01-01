Моуринью может возглавить «Валенсию»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью может вернуться в Испанию, где он с 2010 по 2013 год возглавлял «Реал».

Как сообщает The Sun со ссылкой на Todo Fichajes, в услугах португальца заинтересована «Валенсия», владелец которой Питер Лим уже связывался с агентом 58-летнего специалиста Жорже Мендешем.