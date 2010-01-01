Моуринью может возглавить «Валенсию»

ну вот по тиху свое место и займет ,при всем уважении моур достаточно странный тренер и результаты у него ни туда ни сюда ,последний успех - с челси, потом резкий провал, провал в мю ,провал в ттх.
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью может вернуться в Испанию, где он с 2010 по 2013 год возглавлял «Реал».
Как сообщает The Sun со ссылкой на Todo Fichajes, в услугах португальца заинтересована «Валенсия», владелец которой Питер Лим уже связывался с агентом 58-летнего специалиста Жорже Мендешем.
- «Тоттенхэм» уволил Моуринью в минувший понедельник.
- «Валенсия» идет на 14-м месте в Примере.