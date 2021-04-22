Daily Mail: Лапорта сообщил Тебасу о создании Суперлиги за три дня до старта проекта. Глава Ла Лиги предупредил УЕФА

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассекретил планы клубов Суперлиги объявить о создании нового турнира.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на The New York Times, руководитель каталонского клуба в четверг рассказал о скором старте проекта главе Ла Лиги Хавьеру Тебасу.

Тот, в свою очередь, передал информацию президенту УЕФА Александеру Чеферину, благодаря чему организация успела подготовить контрмеры.