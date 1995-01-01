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    Daily Mail: Лапорта сообщил Тебасу о создании Суперлиги за три дня до старта проекта. Глава Ла Лиги предупредил УЕФА

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассекретил планы клубов Суперлиги объявить о создании нового турнира.

    Как сообщает Daily Mail со ссылкой на The New York Times, руководитель каталонского клуба в четверг рассказал о скором старте проекта главе Ла Лиги Хавьеру Тебасу.

    Тот, в свою очередь, передал информацию президенту УЕФА Александеру Чеферину, благодаря чему организация успела подготовить контрмеры.

    • О создании Суперлиги было объявлено в ночь на понедельник, спустя два дня проект приостановили.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии. Осталось – четыре.

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    Источник: Daily Mail

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