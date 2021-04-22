Daily Mail: Лапорта сообщил Тебасу о создании Суперлиги за три дня до старта проекта. Глава Ла Лиги предупредил УЕФА

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассекретил планы клубов Суперлиги объявить о создании нового турнира.
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на The New York Times, руководитель каталонского клуба в четверг рассказал о скором старте проекта главе Ла Лиги Хавьеру Тебасу.
Тот, в свою очередь, передал информацию президенту УЕФА Александеру Чеферину, благодаря чему организация успела подготовить контрмеры.
- О создании Суперлиги было объявлено в ночь на понедельник, спустя два дня проект приостановили.
- Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии. Осталось – четыре.
Источник: Daily Mail