Месси 12-й сезон подряд забил не менее 25 голов в чемпионате. Это рекорд

Капитан «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в матче 31-го тура Примеры против «Хетафе» (5:2).

Аргентинец достиг отметки в 25 забитых мячей в текущем розыгрыше чемпионата Испании. Ему удалось подобное в 12-м сезоне подряд.

Месси установил новый рекорд. Ранее ни один игрок не отличался 25+ раз в чемпионате 12 сезонов кряду.