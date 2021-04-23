Месси 12-й сезон подряд забил не менее 25 голов в чемпионате. Это рекорд

Капитан «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в матче 31-го тура Примеры против «Хетафе» (5:2).
Аргентинец достиг отметки в 25 забитых мячей в текущем розыгрыше чемпионата Испании. Ему удалось подобное в 12-м сезоне подряд.
Месси установил новый рекорд. Ранее ни один игрок не отличался 25+ раз в чемпионате 12 сезонов кряду.
- Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил не менее 25 голов в чемпионате в 11 из последних 12 сезонов.
- Исключением стала дебютная кампания португальца в составе туринской команды с 21 мячом в Серии А.
Источник: Squawka