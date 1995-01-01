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    Месси 12-й сезон подряд забил не менее 25 голов в чемпионате. Это рекорд

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в матче 31-го тура Примеры против «Хетафе».

    Аргентинец достиг отметки в 25 забитых мячей в текущем розыгрыше чемпионата Испании. Ему удалось подобное в 12-м сезоне подряд.

    Месси установил новый рекорд. Ранее ни один игрок не отличался 25+ раз в чемпионате 12 сезонов кряду.

    • Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил не менее 25 голов в чемпионате в 11 из последних 12 сезонов.
    • Исключением стала дебютная кампания португальца в составе туринской команды с 21 мячом в Серии А.

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    Источник: Squawka

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