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    Арустамян: Санкт-Петербург примет три матча Евро-2020 вместо Дублина

    Россия примет еще три матча чемпионата Европы-2020.

    По информации журналист Нобеля Арустамяна, завтра УЕФА объявит о переносе трех матчей группового этапа Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург.

    Ранее Daily Mail сообщал, что власти Ирландии не могут гарантировать проведение матчей Евро-2020 со зрителями из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

    В Санкт-Петербург перенесут три матча группы Е: ПольшаСловакия (14 июня), Швеция – Словакия (18 июня) и Швеция – Польша (23 июня).

    Также в Дублине должен был пройти матч 1/8 финала Евро, но он достанется другой стране.

    • Таким образом, Санкт-Петербург примет 7 матчей чемпионата Европы-2020.
    • Евро пройдет с июня по июль 2021 года.

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    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4591

      Давид59 23 минуты назад

      7 матчей это хорошо. Поляна бы выдержала

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3604

      mutabor0992 26 минут назад

      Что то пары какие то бутерные...В общем уефа фуфло подогнало.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1605

      acor94 37 минут назад

      Парни, на кого посоветуете сходить? на шведов уже ходил на чм, скучная была игра, может на Левандовского посмотреть?

      1
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      ...
      Рейтинг: +3604

      mutabor0992 > acor94 25 минут назад

      ИМХО.Ни на кого.Фуфель какой то.

      0
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      Рейтинг: +2029

      Алехсбургер. > acor94 18 минут назад

      Увидеть Ибру и умереть.)

      0
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      Рейтинг: +17096

      vladimir-7 51 минуту назад

      Сейчас Роспотребнадзор проведет уточняющие сведения о резком
      снижении заболевания коронавирусом в Питере и передислокации
      заболевания в другие отдаленные районы России.

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      Рейтинг: +7082

      FanatSerj 54 минуты назад

      вот и бонусы от Спутника-V посыпались.

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