Арустамян: Санкт-Петербург примет три матча Евро-2020 вместо Дублина

Россия примет еще три матча чемпионата Европы-2020.

По информации журналист Нобеля Арустамяна, завтра УЕФА объявит о переносе трех матчей группового этапа Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург.

Ранее Daily Mail сообщал, что власти Ирландии не могут гарантировать проведение матчей Евро-2020 со зрителями из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

В Санкт-Петербург перенесут три матча группы Е: Польша – Словакия (14 июня), Швеция – Словакия (18 июня) и Швеция – Польша (23 июня).

Также в Дублине должен был пройти матч 1/8 финала Евро, но он достанется другой стране.