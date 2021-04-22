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  • Арустамян: Санкт-Петербург примет три матча Евро-2020 вместо Дублина

Арустамян: Санкт-Петербург примет три матча Евро-2020 вместо Дублина

22 апреля 2021, 18:50
14

Россия примет еще три матча чемпионата Европы-2020.

По информации журналист Нобеля Арустамяна, завтра УЕФА объявит о переносе трех матчей группового этапа Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург.

Ранее Daily Mail сообщал, что власти Ирландии не могут гарантировать проведение матчей Евро-2020 со зрителями из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

В Санкт-Петербург перенесут три матча группы Е: ПольшаСловакия (14 июня), Швеция – Словакия (18 июня) и Швеция – Польша (23 июня).

Также в Дублине должен был пройти матч 1/8 финала Евро, но он достанется другой стране.

  • Таким образом, Санкт-Петербург примет 7 матчей чемпионата Европы-2020.
  • Евро пройдет с июня по июль 2021 года.

Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Арустамян Нобель
Комментарии (14)
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FanatSerj
1619108074
вот и бонусы от Спутника-V посыпались.
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vladimir-7
1619108231
Сейчас Роспотребнадзор проведет уточняющие сведения о резком снижении заболевания коронавирусом в Питере и передислокации заболевания в другие отдаленные районы России.
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acor94
1619109097
Парни, на кого посоветуете сходить? на шведов уже ходил на чм, скучная была игра, может на Левандовского посмотреть?
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mutabor0992
1619109774
Что то пары какие то бутерные...В общем уефа фуфло подогнало.
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Давид59
1619109921
7 матчей это хорошо. Поляна бы выдержала
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Боцман59rus
1619111430
Весь смысл футбольного праздника, это максимальная концентрация происходящего в одной точке земного шара, чтобы участники и болельщики максимально погрузились в футбольное пиршество, почувствовали национальный колорит и особенности принимающей стороны. Какими же нужно быть алчными и морально убогими барыгами, чтобы превратить все это, по сути в отборочный турнир, разбить и раздробить футбольное действо, по разным уголкам футбольной Европы. Как будто суки предвидели ситуацию с пандемией и в связи с этим проблему и опасность скопления большого количества людей в отдельно взятом государстве
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ААМ
1619116561
Главное без эксцессов с КВ-19 и сумасшествия футбольных болел.
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BRAZILES
1619116991
данах-- он нам нужны ---один бардак после них
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Hektor 84
1619119464
УЕФА дурь придумала с проведением евро в разных странах.
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AtticusFinch1
1619123663
Ухудшение эпидемиологической ситуации в Дублине...у нас все по пи*де пошло,еще и шляпу всякую колят, нахер нам этот Евро,чурка все равно обосрется
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