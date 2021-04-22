The Telegraph: УЕФА может отдать Англии освободившиеся матчи Евро-2020 за помощь в ликвидации Суперлиги

УЕФА может перенести в Лондон часть матчей чемпионата Европы-2020.

Вчера стало известно, что матчи Евро не примет Бильбао. Город не смог предоставить УЕФА гарантии допуска зрителей на игры турнира. Также сообщалось, что проведение матчей Евро-2020 со зрителями не могут гарантировать власти Дублина.

По информации The Telegraph, УЕФА может перенести часть освободившихся матчей в Лондон в знак благодарности за помощь Футбольной ассоциации Англии в ликвидации Суперлиги.

Ранее из Суперлиги вышли все шесть английских клубов: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси».

Отмечается, что часть освободившихся матчей может принять Санкт-Петербург.