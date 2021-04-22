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    The Telegraph: УЕФА может отдать Англии освободившиеся матчи Евро-2020 за помощь в ликвидации Суперлиги

    УЕФА может перенести в Лондон часть матчей чемпионата Европы-2020.

    Вчера стало известно, что матчи Евро не примет Бильбао. Город не смог предоставить УЕФА гарантии допуска зрителей на игры турнира. Также сообщалось, что проведение матчей Евро-2020 со зрителями не могут гарантировать власти Дублина.

    По информации The Telegraph, УЕФА может перенести часть освободившихся матчей в Лондон в знак благодарности за помощь Футбольной ассоциации Англии в ликвидации Суперлиги.

    Ранее из Суперлиги вышли все шесть английских клубов: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси».

    Отмечается, что часть освободившихся матчей может принять Санкт-Петербург.

    • По информации Metaratings, Санкт-Петербург может принять шесть матчей Евро-2020.
    • УЕФА примет окончательное решение по этому вопросу до пятницы, 23 апреля.
    • Евро пройдет с июня по июль 2021 года.

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    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 15:22
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6631

      Старикан 3 минуты назад

      Как же наши доморощенные манагеры до этого не додумались? Глядишь, щас бы опять в Москве футбольный фестиваль был...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      stоngs 7 минут назад

      Пpoгнозы футбольных матчей infostavki.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +464

      Alejandrrro 57 минут назад

      Сразу два кубка ЛЧ отдайте Мансити и Челси в знак благодарности

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21846

      Боцман59rus 1 час назад

      Ну вот видимо и конечная цель, разыгранного саксонцами спектакля под названием "Суперлига"

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +46789

      portero > Боцман59rus 1 час назад

      Америкосы преследовали точно другие цели, рубить бабло с СЛ немного вложившись.
      Владельцы МЮ точно мечтали провернуть это.

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