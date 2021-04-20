Metaratings: Санкт-Петербург готов принять два матча Евро-2020 вместо Дублина

Организаторы матчей чемпионата Европы в Санкт-Петербурге и Лондоне выразили готовность принять игры турнира, которые изначально должны были пройти в Дублине.
Ранее Daily Mail сообщал, что власти Ирландии не могут гарантировать проведение матчей Евро-2020 со зрителями из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.
По информации Metaratings, Россия и Англия – основные претенденты на проведение четырех матчей вместо Ирландии. Сообщается, что игры будут поделены поровну: Санкт-Петербург примет один матч группового этапа и встречу 1/8 финала, а в Лондоне пройдет две игры группового этапа.
- Таким образом, Санкт-Петербург может принять шесть матчей Евро-2020.
- УЕФА примет окончательное решение до пятницы, 23 апреля.
- Евро пройдет с июня по июль 2021 года.
Источник: Metaratings