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    Metaratings: Санкт-Петербург готов принять два матча Евро-2020 вместо Дублина

    Организаторы матчей чемпионата Европы в Санкт-Петербурге и Лондоне выразили готовность принять игры турнира, которые изначально должны были пройти в Дублине.

    Ранее Daily Mail сообщал, что власти Ирландии не могут гарантировать проведение матчей Евро-2020 со зрителями из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

    По информации Metaratings, Россия и Англия – основные претенденты на проведение четырех матчей вместо Ирландии. Сообщается, что игры будут поделены поровну: Санкт-Петербург примет один матч группового этапа и встречу 1/8 финала, а в Лондоне пройдет две игры группового этапа.

    • Таким образом, Санкт-Петербург может принять шесть матчей Евро-2020.
    • УЕФА примет окончательное решение до пятницы, 23 апреля.
    • Евро пройдет с июня по июль 2021 года.

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    Источник: Metaratings

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